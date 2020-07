Obsolet: Kein Service mehr für erstes MacBook Pro mit Retina-Display

Das erste MacBook Pro mit Retina-Display ist jetzt obsolet. Damit gibt es keinen Hardwaresupport mehr für das alte Modell. Es war im Jahr 2012 von Apple eingeführt worden und leitete das Ende optischer Laufwerke im MacBook ein.

Einst verfügten MacBooks und andere Computer noch über CD- und DVD-Laufwerke, das ist lange her. 2012 brachte Apple dann das erste MacBook Pro mit einem Retina-Display. Von da an wurden die Geräte flacher und die Displays heller. Nun ist das erste MacBook Pro mit Retina-Display endgültig am Ende seines von Apple geplanten Zyklus angelangt.

Das alte Modell wurde nun im Supportbereich von Apple als obsolet gekennzeichnet. Zuvor war bereits eine Einstufung als Vintage erfolgt, was traditionell das Ende eines Hardwaresupports für ein Produkt andeutet.

Keine Ersatzteile und Reparaturen mehr für altes MacBook von 2012

Mit der Einstufung eines Geräts als obsolet durch Apple wird kein Support mehr geliefert. Es gibt in der Folge daher keine Möglichkeit mehr, die Geräte bei Apple – etwa im Apple Store – reparieren zu lassen. Auch die Versorgung mit Ersatzteilen wird nicht länger aufrechterhalten. Nach acht Jahren dürften indes aber auch nur noch wenige MacBook Pros aus dem Jahr 2012 im Einsatz sein.

Wer dennoch noch immer eins besitzt, muss sich im Falle einer nötigen Reparatur nun an Drittfirmen wie Reparaturdienstleister wenden und auf sein Glück und ihr Können vertrauen.

