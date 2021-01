Home Betriebssystem Nur M1-Macs betroffen: Bug lässt Bildschirmschoner erscheinen und nicht wieder verschwinden

Die neuen M1-Macs sind zunehmend von einem Bug betroffen, der auf den Rechnern nach einigen Minuten den Bildschirmschoner aufruft, der sich im Anschluss nicht wieder deaktivieren lässt. Das Problem tritt unter der aktuellsten macOS-Version auf, eine zuverlässige Lösung, den Bug zu vermeiden, gibt es nicht.

Aktuell sind offenbar mehr und mehr Nutzer von einem Bug am Mac betroffen: Dieser tritt scheinbar nur auf Maschinen mit dem neuen M1-Prozessor auf, also einem MacBook Air, MacBook Pro oder Mac Mini von Ende 2020.

Hier wird bei betroffenen Nutzern plötzlich der Bildschirmschoner eingeblendet. Das Problem tritt offenbar zumeist etwa 20 Minuten nach Beginn einer Sitzung auf, wie Nutzer im Forum von MacRumors, dem offiziellen Supportforum von Apple und in den sozialen Medien berichten.

Das Problem lässt sich manchmal nur durch einen Neustart beheben

Am MacBook Air und MacBook Pro kann das Problem kurzfristig gelöst werden, indem der Deckel einmal geschlossen und wieder geöffnet wird, dies ist am Mac Mini naturgemäß nicht möglich. Hier wird es nötig, den Rechner komplett neu zu starten. Das Problem tritt den Berichten nach unter der aktuellsten Version von macOS 11.1 auf, Apple hätte in macOS Big Sur 11.2 die Möglichkeit, den Bug zu beheben, dieses Update ist aktuell ins der Beta, dürfte aber noch einige Wochen auf sich warten lassen.

