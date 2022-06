Home Betriebssystem Nur auf Einladung: Apple sucht Tester für neuen Safari am Mac

Apple lädt Nutzer von macOS Monterey und Big Sur aktiv zum Testen der neuen Safari 16-Version ein. Diese wird standardmäßig unter macOS Ventura genutzt und bringt neue Features wie Passkeys und Live Text in Videos. Wer keine Einladung erhält, kann zumindest die Technology Review testen.

Apple bemüht sich aktuell offenbar verstärkt um mehr Feedback seiner Nutzer zu den kommenden Software-Updates: Derzeit werden aktiv Kunden eingeladen, die neue Version von Safari zu testen. Apple verschickt die Einladungen zum AppleSeed-Programm per E-Mail.

Für dieses Programm können sich Nutzer und auch Entwickler nicht bewerben. Es ist ein Programm, das parallel zum Beta-Programm für Entwickler läuft. Über AppleSeed werden auch die regulären Entwickler-Betas verteilt, dennoch gibt es Unterschiede: So wurden in der Vergangenheit etwa auch Betas für den HomePod per AppleSeed angeboten, die die Developer nicht laden konnten.

Nutzer sollen neue Features testen

Apple bringt in Safari 16 einige neue Funktionen: So können Nutzer etwa Text aus Videos extrahieren und kopieren, wenn auch nur auf M1- oder M2-Macs. Auch können Tabs und Tabgruppen für andere Nutzer freigegeben werden.

Eine der größten Neuerungen sind Passkeys, die die Anmeldung auf Webseiten ohne Passwort möglich machen, hier lest ihr mehr zu den technischen Hintergründen. Wer keine Einladung zu AppleSeed erhält, kann allerdings auch die aktuelle Safari Technology Preview 147 herunterladen, die ebenfalls das Ausprobieren neuer Ventura-Funktionen ermöglicht, hier lest ihr weitere Details.

macOS Ventura wird im Herbst für alle Nutzer kompatibler Macs als kostenloses Update zur Verfügung gestellt, aktuell liegt den Entwicklern die zweite Beta vor.

