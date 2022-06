Home Sonstiges WWDC-Challenge: App-Icon nur auf Pixelebene erstellen

Während der WWDC veröffentlicht Apple gerne Challenges für Entwicklerinnen und Entwickler, bei denen diese dazu aufgefordert werden, ein bestimmtes Problem zu lösen oder sich an einer neuen Vorgehensweise zu versuchen. In diesem Jahr war eine dieser Challenges die sogenannte „Pixel Perfect“-Designchallenge, bei der Apple dazu aufgerufen hat, App-Icons komplett auf Pixelebene zu erstellen.

Auch in diesem Jahr hat Apple im Zuge der WWDC verschiedene Challenges für Entwicklerinnen und Entwickler ins Leben gerufen. Eine davon ist die „Pixel Perfect“-Designchallenge, die dazu aufruft, ein App-Icon im Retro-Stil zu erstellen. Das bedeutet, dass Icons wie in der Vergangenheit einzig und allein mithilfe einzelner Pixel kreiert werden dürfen, wobei jeder Pixel einzeln gesetzt werden muss.

Pixel-Icons haben lange Tradition auf dem Mac

Icons, die nur mithilfe einzelner Pixel erstellt wurden, nehmen einen besonderen Platz in der Geschichte des Macs ein. Denn bereits im Jahr 1984 erschien MacPaint, ein Bildbearbeitungsprogramm, dessen Benutzeroberfläche mit gerade solchen Pixel-Icons ausgestattet war, um Werkzeuge wie den Pinsel oder das Lasso-Werkzeug bildlich darzustellen.

Ursprünglich wurden diese von Susan Kare erstellt, einer der ersten Designerinnen für die Software des Mac. Ihr Design war nicht nur so gestaltet, dass die Icons überall auf der Welt verständlich waren, sondern sie entwickelten sich auch zu universellen Abbildungen für die Werkzeuge späterer Bildbearbeitungssoftware.

Aus diesem Grund kann es von Nutzen sein, App-Icons mithilfe einzelner Pixel zu designen. Denn damit kann nicht nur das Wesentliche des Designs herausgearbeitet werden, sondern es kann auch sichergestellt werden, dass dieses in auch in verschiedenen Auflösungen noch gut sichtbar und erkennbar ist.

So funktioniert die Challenge

Apple fordert Entwicklerinnen und Entwickler dazu auf, sich zurück in die 80er Jahre zu begeben, und ein App-Icon nur in Schwarz-Weiß auf Pixelebene zu kreieren. Dabei können die Auflösungen 48×48, 32×32 oder 16×16 verwendet werden. Das gleiche Icon darf auch in mehreren dieser Auflösungen erstellt werden.

Für die Erstellung des Designs darf sowohl Papier als auch ein beliebiges Bildbearbeitungsprogramm verwendet werden. Für letztere Vorgehensweise stellt Apple eine Vorlage bereit, die ihr hier downloaden könnt.

