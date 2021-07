Home Apps NordVPN heute 69% günstiger: Was bringt ein VPN im Sommer?

NordVPN heute 69% günstiger: Was bringt ein VPN im Sommer?

Verfasst von Lukas Gehrer // 21. Juli 2021 um 17:29 Uhr // Apps, Betriebssystem, Featured // Apps, iOS, NordVPN, VPN // Kommentare deaktiviert für NordVPN heute 69% günstiger: Was bringt ein VPN im Sommer?

ANZEIGE (was ist das?)

Der bekannte VPN-Anbieter NordVPN bietet heute eine neue Rabattaktion. Sparen tut man bei denen ja oft, aber heute gibt es gratis Monate dazu. Bis zu 69 % könnt ihr auf deren Abos sparen und obendrauf 3 Monate gratis erhalten. Und das nicht ohne Grund: Denn im Sommer sind VPNs für einige Zwecke noch hilfreicher.

In den kommenden Monaten sind viele von euch wahrscheinlich wieder vermehrt unterwegs. Mit einem installierten VPN werden aber sogar außerhalb der eigenen vier Wände IT-Gefahren zu keinem Problem. Öffentliche WLANs am Flughafen, Bahnhof, in Hotels, in Parks oder gar in der Innenstadt der Urlaubsdestination sind mittlerweile die Norm. Deren Verwendung aber nicht so sehr, da sie oft unverschlüsselt sind. Das ist nicht empfehlenswert.

Mit einem installierten VPN könnt ihr mit gutem Gewissen überall surfen und habt zudem noch Zugriff auf alle Inhalte zu Hause, egal wo auf der Welt ihr seid. Eure Daten bleiben damit in eurer Hand und selbst unseriös anmutende, nicht verschlüsselte Webseiten im Ausland könnt ihr besuchen, ohne Bedenken vor Hacker oder dem Abgreifen eurer Daten zu haben.

Mit NordVPN geht das nun fast 70 % günstiger und obendrein noch mit Features, die kaum ein anderer hat. Dazu zählen Darknet-Monitoring, Anmeldung auf 6 Geräten und eine riesige Auswahl an Servern.

Wer also vor dem Urlaub mit einem Serienmarathon steht oder auf Reisen gehen will, kann sich mit einem VPN bestens ausstatten. Dabei profitiert ihr von Sicherheit auf der einen Seite und angenehmem Zugang zu allen Inhalten beim Konsumieren von Serien und Co. auf der anderen Seite.

Was macht ein VPN sicher?

Technisch gesehen passiert nichts anders als er Aktivierung eines zwischengeschalteten Servers. Das heißt: Der Ansprechpartner für dritte Webseiten und Internet-Tracker ist nun dieser Server und nicht mehr ihr. Eure IP-Adresse wird dadurch „ersetzt“ und man kann euren Standort nicht mehr nachverfolgen. Das hat nun mehrere Vorteile:

Ihr könnt sicherer surfen: Das gilt z. B. für öffentliche WLAN oder ungesicherte Webseiten. Eure Surfdaten sind somit sicher. Ihr könnt werbefrei surfen: Im Internet werden Viren und Werbung rausgefiltert durch Aktivierung von NordVPN. Ihr könnt die IP-Adresse verschleiern: Euer Standort wird nicht mehr für Werbezwecke verkauft oder für geblockte Inhalte verwendet. Ihr umgeht Geoblocking: Auch auf Reisen könnt ihr somit auf Inhalte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zugreifen als wärt ihr vor Ort. Ihr könnt Geld sparen und flexibel sein: Ein VPN kann Geld sparen, in dem ihr keine standortbasierten Preise mehr habt bei Buchungen oder Services. Zudem seid ihr flexibel, weil ihr überall auf der Welt „so tun könnt“, als wärt ihr in Deutschland.

NordVPN besser als andere?

Der Anbieter ist einer der ältesten auf dem Markt und wird bald 10 Jahre alt. Die lange Erfahrung und folgende Features machen den VPN-Client aus:

Fast 10 Jahre Erfahrung

500+ Server in ca. 60 Ländern

in ca. 60 Ländern Exklusive Features wie DarkNet-Monitoring

wie DarkNet-Monitoring 1 Abo reicht für 6 Geräte

Integrierter Ad-Blocker

No-Log-Richtlinie : Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten

: Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten Ultraschnelle Verbindung dank „Hightech-Server“

dank „Hightech-Server“ Moderne Apps für iOS, macOS und andere Systeme

Deutscher Kundenservice mit 24/7-Erreichbarkeit

Angebot für Apfelpage-Leser: 69 % sparen + 3 Monate gratis

Gerne fassen wir für euch nochmals zusammen: Mit unserem Partnerlink erhaltet ihr 69 % Rabatt auf das NordVPN-Abo mit 2 Jahren Laufzeit. Obendrauf schenkt euch der Anbieter 3 Monate zusätzlich ohne Kosten. Wer eine flexiblere Laufzeit wünscht, kann auch die anderen Angebote ansehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!