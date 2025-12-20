NOMAD Stratos: Kombiniertes Armband für die Apple Watch aus Titan und Kautschuk

Mit dem neuen Stratos Band Titanium bringt Nomad ein Hybrid-Armband für die Apple Watch auf den Markt, das präzise gefertigte Grad-4-Titansegmente mit flexiblen Elementen aus Fluorkautschuk kombiniert. Die offen gestalteten Titanverbindungen lassen farbige FKM-Highlights hervorblitzen und erzeugen einen charakteristischen Look, der Alltagstauglichkeit und einen technisch inspirierten Outdoor-Charakter verbindet. Der Hersteller will hochwertige Optik mit angenehmem Tragegefühl kombinieren.

NOMAD Stratos Band

Das Nomad Stratos Band setzt auf einen hybriden Aufbau: Grad-4-Titan bildet die äußere Struktur des Bands und sorgt für Stabilität, Widerstandsfähigkeit und eine präzise technische Anmutung. Durch die bewusst offen gestalteten Titanverbindungen treten die farbigen Elemente aus Fluorkautschuk sichtbar hervor und prägen den charakteristischen Look. In Kombination mit der ergonomisch geformten Innenstruktur entsteht ein Band, das sich sowohl beim Sport als auch im Alltag angenehm trägt und Bewegungsfreiheit gewährleistet.

Auch das Farbkonzept trägt wesentlich zum Erscheinungsbild bei: Bei den Varianten mit Ultra Orange und Volt entsteht ein deutlicher Kontrast zwischen der metallischen Titanoberfläche und den farbigen FKM-Segmenten – inspiriert von moderner Outdoor-Ausrüstung und technischen Akzentfarben. Die Black-Kombinationen wirken dagegen bewusst reduziert und minimalistisch, ideal für ein Ton-in-Ton-Finish am Handgelenk. Für zuverlässigen Halt sorgt der magnetische Verschluss, der ein schnelles und präzises Anlegen ermöglicht. Anbei alle wichtigen Daten in der Übersicht:

Hybrides Apple-Watch-Armband aus Grad-4-Titan und Fluorkautschuk (FKM)

Titan-Außensegmente für Stabilität und eine präzise, technische Optik

Innenliegende FKM-Elemente für Flexibilität, Tragekomfort und Wasserresistenz

Offene Titansegmente lassen farbige FKM-Details sichtbar werden – charakteristischer Hybrid-Look

Flexibles Design für komfortables Tragen über den Tag

Magnetischer Verschluss für sicheren Halt

Werkzeug zur Längenanpassung im Lieferumfang

Widerstandsfähig gegenüber seitlicher Ausziehkraft von 5–20 kgf

Kompatibel mit Apple Watch 49 Millimeter, 46 Millimeter, 45 Millimeter, 44 Millimeter und 42 Millimeter (Ultra 1–3, Series 1–11, SE)

Passend für Handgelenke von 130 bis 200 Millimeter

Bandlänge: 95 Millimeter (Pin-Seite) / 135 Millimeter (verstellbare Seite)

Laschenbreite: 35 Millimeter I Titanverbindung: 23,6 Millimeter

Verfügbar in folgenden Farbvarianten: Titanium Natural + Black FKM Titanium Natural + Ultra Orange FKM Titanium Natural + Volt FKM Titanium Black + Black FKM Titanium Black + Ultra Orange FKM Titanium Black + Volt FKM



Preise und Verfügbarkeit

Das Armband ist ab sofort in verschiedenen Farben verfügbar und kann direkt bei Amazon bestellt werden. Die UVP liegt bei 179,95 Euro, ein fairer Preis. Zumindest wenn man bedenkt, dass Apple für sein Armband aus Titan 199,00 Euro verlangt.

