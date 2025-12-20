Bandbreite ist in Version 2.2 da: Das ist neu

Cupertino hat mit den aktuellen Modellen der Apple Watch auch wieder neue Armbänder eingeführt. Die wollen natürlich nicht nur gekauft und gesammelt, sondern auch katalogisiert werden. Genau hier kommt die App „Bandbreite“ ins Spiel, die zum Jahresausklang mit einem kleinen Update aufwartet.

Bandbreite 2.2

Während Corona entwickelt, mauserte sich diese App schnell als die Option, um seine originalen Armbänder der Apple Watch zu organisieren und katalogisieren. Seitdem gab es mit Version 2 ein großes Redesign, an dem nun weiter gefeilt wird – so auch mit diesem Update auf Version 2.2:

Es ist wieder soweit – bald können Sie für die Band des Jahres 2025 abstimmen.

Zusätzliche Details, wie z. B. Generationen, sind jetzt sowohl in der Listenansicht als auch in den Band-Detailansichten sichtbar.

Wenn Ihr Gedächtnis legendär ist, können Sie jetzt Bands bis zurück zum April/2015 protokollieren

Diese Version enthält auch kleinere Verbesserungen und kleine Fehlerbehebungen sowie eine Korrektur für einen seltenen Fall, in dem die Datenbank gelegentlich nicht vollständig synchronisiert wurde.

Der Entwickler hat die Zügel aber auch angezogen, so braucht es nun mindestens iOS 18 bzw. iPadOS 18 als Voraussetzung. Auch für den Mac ist die Applikation verfügbar, hier gibt es ebenfalls das Update auf Version 2.2

Wechsel auf ein Freemiummodell

Zudem wechselte man auf ein Freemiummodell, welches einmalig 7,99 Euro kosten wird und so die nachhaltige Weiterentwicklung der App sichern:

Bestandskunden können die App weiterhin kostenfrei nutzen, müssen die App aber kaufen, wenn weitere Armbänder hinzugefügt werden sollen.

Neukunden können maximal fünf Armbänder kostenfrei hinzufügen, ab dem sechsten Armband muss die App ebenfalls gekauft werden.

Der Preis ist absolut angemessen, zumal der Ableger für die Apple Watch zurückkehren soll. Dieser ist leider noch nicht verfügbar.

-> Bandbreite laden