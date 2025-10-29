NOMAD: Neue Hüllen und Cases für das iPhone 17

Mit dem iPhone 15 brachte Apple anstelle der Lederhüllen Cases mit dem Material FineWoven auf den Markt. Dies war wenig robust und wurde für die aktuelle iPhone-Baureihe durch techWoven ersetzt – Leder wird also nicht mehr zurückkommen. Wer dennoch dieses Material in der Hand haben will, sollte einen Blick zu NOMAD werfen. Der Zubehöhersteller hat neue Hüllen und Cases für die iPhone-17-Serie auf den Markt gebracht.

Neue Produktlinie

Es handelt sich hierbei um eine neue Produktserie namens Modern Line, die sich durch minimalistisches Design, hochwertige Materialien und zeitgemäße Features auszeichnet. Ob ultradünnes Leder-Backcover, vollwertiges Leder-Case oder praktisches Folio mit Kartenfächern – die neue Produktlinie deckt alle Wünsche ab, ohne Kompromisse bei Stil oder Funktionalität einzugehen. Alle Modelle sind MagSafe- und Qi2-kompatibel und mit dem innovativen Camera Control Button für eine präzise Kamerasteuerung ausgestattet. Anbei einmal eine Übersicht:

Magnetic Leather Back

Ultradünnes Leder-Backcover für iPhone 17 Modelle

Pflanzlich gegerbtes Horween-Echtleder aus den USA mit natürlicher Patina-Entwicklung

Fiberglass-Kern für Stabilität

Weiche Mikrofaser-Innenseite verhindert Kratzer

Microsuction-Patches und integriertes MagSafe-Magnetfeld für sicheren Halt

Erhöhter Kameraring aus Polycarbonat

Kein Rundumschutz – Kanten und Display bleiben frei

Kompatibel mit MagSafe-Zubehör

Unterstützt kabelloses Laden über MagSafe und Qi2

Verfügbar in Rustic Brown oder Black Horween

Modern Case

Schlankes Everyday-Case für iPhone 17 Modelle mit satinierter Rückplatte

Polycarbonat-Rahmen und PET-Rückseite mit matter Oberfläche

TPU-Bumper und Kamera-Ring bieten Stoßdämpfung und Griffigkeit

Mikrofaser-Innenseite schützt die Rückseite vor Abnutzungsspuren

Präzise gearbeitete Tasten aus eloxiertem Aluminium

Glas-Button für die Kamera-Steuerung mit hoher Reaktionsfähigkeit

Integrierter Befestigungspunkt für Lanyards oder Handgelenksschlaufen

Stoßfest bis zu 2,4 Meter Fallhöhe (8 ft)

Bumper-Stärke: 2,2 Millimeter

Vernickelte Neodym-Magnete (800–1100 gf) mit Ausrichtungs-Magnet für Zubehör

Kompatibel mit MagSafe- und Qi2-Ladegeräten sowie Zubehör

Verfügbar in Lunar Gray, Volt und Vulcan Black

Modern Leather Case

Premium-Leder-Case für iPhone 17 Modelle

Vollnarbiges Echtleder mit mit konsistentem Finish (Nomad Leder)

Pflanzlich gegerbtes Echtleder mit natürlicher Patina-Entwicklung (Horween Leder)

Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper für Stoßdämpfung

Mikrofaser-Innenseite schützt die Rückseite des Geräts

Glas-Button für die Kamera-Steuerung mit hoher Reaktionsfähigkeit

Taktile Tasten aus eloxiertem Aluminium sowie integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Handgelenksschlaufen

Stoßfest bis zu 2,4 Meter Fallhöhe (8 ft)

Bumper-Stärke: 2,2 Millimeter

Vernickelte Neodym-Magnete (800–1100 gf) mit Ausrichtungs-Magnet für Zubehör

Kompatibel mit MagSafe- und Qi2-Ladegeräten sowie Zubehör

Verfügbar in Black, Brown, English Tan (Nomad Leder)

Verfügbar in Olde Dublin, Rustic Brown, Burgundy und Black (Horween Leder)

Modern Leather Folio

Premium-Leder-Folio-Case für iPhone 17 Modelle

Vollnarbiges Echtleder mit mit konsistentem Finish (Nomad Leder)

Pflanzlich gegerbtes Echtleder mit natürlicher Patina-Entwicklung (Horween-Leder)

Vollnarbiges Echtleder mit konsistentem Finish

Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper für Rundumschutz

Mikrofaser-Innenseite bewahrt die Rückseite vor Kratzern

Drei Kartenfächer und ein Fach für Bargeld oder Belege

Abnehmbarer, magnetischer Verschluss für minimalistische Nutzung

Glas-Button für die Kamera-Steuerung mit hoher Reaktionsfähigkeit

Taktile Tasten aus eloxiertem Aluminium sowie integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Handgelenksschlaufen

Stoßfest bis zu 2,4 Meter Fallhöhe (8 ft)

Bumper-Stärke: 2,2 Millimeter

Vernickelte Neodym-Magnete (800–1100 gf) mit Alignment-Magnet für Zubehör

Kompatibel mit MagSafe- und Qi2-Ladegeräten sowie Zubehör

Verfügbar in Black, Brown, English Tan (Nomad Leder)

Verfügbar in Olde Dublin, Rustic Brown, Burgundy und Black (Horween-Leder)

Alle Modelle sind MagSafe- und Qi2-kompatibel, verfügen über stoßdämpfende Rahmen, Mikrofaser-Innenfutter, präzise Aluminium-Tasten sowie einen reaktionsstarken Glas-Button für die Kamera. Je nach Modell stehen zwei Lederqualitäten zur Wahl: pflanzlich gegerbtes Horween-Leder mit natürlicher Patina-Entwicklung oder Nomads hauseigenes Glattleder mit konsistentem Finish.

Preise und Verfügbarkeit

Alle neu vorgestellten Produkte von Nomad lassen sich ab sofort bei Amazon vorbestellen: Die Abdeckung für die Rückseite liegt ebenso wie das Modern Case bei 49,95 Euro. Das Modern Leather Case kostet liegt bei 79,95 Euro, das Magnetic Leather Folio bildet die Spitze mit einem Preis von 109,95 Euro in der Horveen-Leder-Variante. Das einfache Modell des Magnetic Leather Folio startet bei 69,95 Euro

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!