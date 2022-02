Home Hardware Nomad modern Sport Case für das iPhone 13: Ab sofort verfügbar

Hüllen gibt es in unterschiedlichen Farben, Ausstattungen und Preisen wie Sand am Meer. Wer gerne etwas Abwechslung haben möchte, bekommt nun mit dem modern Sport Case von Nomad eine neue Option angeboten. Details gibt es hier.

modern Sport Case von Nomad

Das modern Sport Case von Nomad, angekündigt via Pressemitteilung von SoulAr Accessory, besticht sowohl optisch mit seiner glänzenden Oberfläche und einem spannenden Detail. Das Gehäuse selbst ist aus Polycarbonat gefertigt und soll so eine gewisse Robustheit gegen Stürze aufweisen. Das glänzende Finish kommt durch eine spezielle PET-Beschichtung, die als eye-catcher fungieren soll.

Das modern Sport Case ist zudem MagSafe-kompatibel und weist zudem einen NFC-C hip auf. Auf dem lässt sich eine Visitenkarte ablegen und so für den Austausch von Kontaktinformationen nutzen. Kein Alltags-Feature, aber hier und da dennoch sehr praktisch.

Alle technischen Daten im Überblick:

Das Case punktet zudem mit einigen Details in Sachen Verarbeitung. Anbei einmal alle Ausstattungsdetails in der Übersicht:

Moderne, robuste MagSafe-Schutzhülle für das iPhone 13 mit integrierter, digitaler NFC-Visitenkarte (unterstützt durch POPL)

Aus Polycarbonat und mit glänzender PET-Beschichtung

Vernickelte Neodym-Magnete mit 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton) ermöglichen MagSafe-Kompatibilität.

Kompatibel mit Qi-Ladegeräten

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Die stabile Konstruktion mit stoßabsorbierendem TPE-Bumper schützt das iPhone bei Stürzen aus bis zu 1,8 Metern Höhe.

Erhöhter Rahmen zum Schutz des Bildschirms

Weiche Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am Gerät.

Mit verstärkten Knöpfen aus Metall

Schwarzer Kameraring zum Schutz der Kamera

Ab sofort für alle iPhone-13-Modelle in den Farben Grau und Schwarz verfügbar, in der Farbe Blau zunächst für die Modelle iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max und in Kürze auch für das iPhone 13 mini

Preise und Verfügbarkeit

Das neue modern Sport Case ist, wie oben angedeutet, ab sofort erhältlich. Es kann direkt via Amazon zu einem Preis von 39,95€ erworben werden. Das ist in unseren Augen ein fairer Preis, die originalen Hüllen von Apple sind fast doppelt so teuer und nicht so gut gegen Stürze geeignet.

