Home Deals Apple Arcade: Bis zu vier Monate kostenfrei sichern

Apple Arcade: Bis zu vier Monate kostenfrei sichern

Apple hat mittlerweile verschiedene kostenpflichtige Services im Angebot, die Gerüchten zufolge auch noch ausgebaut werden sollen. Aktuell könnt ihr Apple TV+, Apple Music, iCloud-Speicher und Apple Arcade kostenpflichtig abonnieren. Für Letzteres gibt es aktuell wieder eine Rabattaktion über einen deutschen Versandhändler

Bis zu vier Monate Apple Arcade kostenfrei sichern

Dahinter verbirgt sich die Spiele-Flatrate von Apple, die dank diverse Neuzugänge nun die Marke von über 200 Spielen überschritten hat. Der Dienst kostet regulär 4,99 Euro pro Monat, aktuell gibt es aber eine Aktion bei otto.de. Ihr könnt euch den Dienst für bis zu vier Monate kostenfrei sichern und spart somit bis zu 20,00 Euro ein.

Wichtige Hinweise

Laut Otto.de richtet sich das Angebot nur an Neukunden, doch vereinzelt konnten auch ehemalige Bestandskunden das Angebot in Anspruch nehmen. Hier können wir nur raten, es einfach zu probieren und nicht enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt. Apple Arcade konnte sich i den vergangenen Monaten einige Highlights sichern. Dazu zählen unter anderem Asphalt 8: Airborne. Das ist deshalb erwähnenswert, weil Publisher für die Aufnahme in Apple Arcade auf sämtliche Werbung und In-App-Käufe verzichten müssen. Außerdem lässt sich Apple Arcade in der Familienfreigabe und auf der Apple TV 4k nutzen. Wer Apple Arcade in Apple One gebucht hat, kann das Angebot auf gar keinen Fall in Anspruch nehmen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!