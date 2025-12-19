NOMAD Modern Leather Case für die AirPods Pro 3 ist nun verfügbar

Apple hat den AirPods Pro 3 eine Reihe an sinnvollen Verbesserungen spendiert, insbesondere beim Sound und beim ANC konnte man zulegen. Das Finish des Ladecase hat man indes nicht überarbeitet, es ist genauso kratzanfällig wie früher. Man kommt kaum dran vorbei, das mit einem Case zu schützen und hier kommt das stilvolle Modern Leather Case von NOMAD ins Spiel.

MODERN Leather Case für die AirPods Pro 3

Nomad erweitert seine etablierte Modern-Leather-Serie um ein Schutzcase für die AirPods Pro (3. Generation). Mit der neuen Variante überträgt Nomad das bekannte Design- und Materialkonzept der Reihe erstmals auf Apples AirPods Pro und setzt dabei auf pflanzlich gegerbtes Horween-Echtleder aus der traditionsreichen Gerberei in Chicago. Das zweiteilige Case kombiniert das Lederaußenmaterial mit einem formstabilen Polycarbonat-Rahmen sowie einer Mikrofaser-Innenseite zum Schutz des Ladecases. Präzise Aussparungen für Lautsprecher, USB-C-Anschluss und Lanyard-Öse ermöglichen die unkomplizierte Nutzung aller Funktionen. Das Modern Leather Case unterstützt kabelloses Laden über Qi und ist mit MagSafe-Ladegeräten kompatibel, Magnete sind in der Hülle jedoch nicht integriert. Anbei das Datenblatt:

Zweiteiliges Schutzcase für AirPods Pro (3. Generation) aus hochwertigem Echtleder

Pflanzlich gegerbtes Horween-Echtleder aus Chicago

Bei Gebrauch Entwicklung einer natürlichen, individuellen Patina

Polycarbonat-Rahmen mit Mikrofaser-Innenseite schützt das Ladecase vor Kratzern und Abnutzung

Präzise Aussparungen für Lautsprecher, USB-C-Anschluss und Lanyard-Öse

Unterstützt kabelloses Laden über Qi und MagSafe, jedoch ohne magnetische Haftung

Maße: 52,0 × 66,8 × 26,3 Millimeter

Preise und Verfügbarkeit

Das Modern Leather Case wird mit Rustic Brown und Schwarz in zwei Farben angeboten, die Farbe Schwarz ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 34,99 Euro verfügbar.

