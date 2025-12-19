Home » Apple » Beeindruckend: Neue Apple-KI verwandelt einfache Fotos in 3D-Szenen
Apple Logo

19. Dezember 2025

Fabian Schwarzenbach

Beeindruckend: Neue Apple-KI verwandelt einfache Fotos in 3D-Szenen

Apple hat ein neues KI-Modell veröffentlicht, welches in der Lage ist, aus gewöhnlichen Fotos innerhalb einer Sekunde dreidimensionale Szenen zu erstellen. Das Modell ist quelloffen (Open Source) und führt zu beeindruckenden Ergebnissen.

Die entsprechende Studie, die Apple veröffentlicht hat, hört auf den Namen „Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second“, kurz SHARP. Darin beschreibt der iPhone-Konzern, wie aus bestimmte Parameter aus einem einfach Bild extrahiert werden und innerhalb einer Sekunde zu einem 3D-Model umgewandelt wird.

GitHub-Code sorgt für beeindruckende Ergebnisse auf X

Zur Verfügung stellt Apple den gesamten Code auf GitHub, einige User haben damit ihre ersten Versuche gemacht – und deren beeindruckende Ergebnisse aus X geteilt.

Weitere Artikel

Neue Activity Challenge zum vierten Advent 2025 angekündigt

NOMAD Modern Leather Case für die AirPods Pro 3 ist nun verfügbar

Schreibe einen Kommentar