Apple TV kündigt erstes Spin-off zu „Monarch: Monsters of Legacy“ an

Alle kennen James Bond bzw. das Filmfranchise. Noch älter ist das Godzilla-Franchise, welches auf Apple TV einen hervorragenden Serienableger bekam. Im Februar 2026 wird die zweite Staffel anlaufen, nun kündigte man das erste Spin-off an. Wir geben einen kurzen Überblick.

Spin-off unter dem Arbeitstitel „Young Lee Shaw“ angekündigt

Der Streamingdienst hat via Pressemitteilung eine neue Prequel-Serie angekündigt, die sich auf die Figur Colonel Lee Shaw konzentriert. Die Rolle übernimmt erneut Wyatt Russell, der zudem als ausführender Produzent an dem Projekt beteiligt ist. Die Serie ist noch unbetitelt und wird aktuell unter dem Arbeitstitel „Young Lee Shaw“ geführt. Produziert wird die neue Prequel-Serie von Joby Harold und Tory Tunnell für Safehouse Pictures gemeinsam mit Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Max Borenstein und Andy Goddard. Für Toho Co., Ltd., den Rechteinhaber der Godzilla-Marke, fungieren Hiro Matsuoka und Takemasa Arita als ausführende Produzenten. Toho hat die Monsterverse-Rechte an Legendary lizenziert und setzt damit die langjährige Zusammenarbeit rund um das Godzilla-Franchise fort.

Spionage-Thriller vor dem Hintergrund des Kalten Krieges

Inhaltlich ist die neue Serie im Jahr 1984 angesiedelt. Erzählt wird die Vorgeschichte von Colonel Lee Shaw, der als amerikanischer Agent auf eine geheime Mission hinter feindlichen Linien geschickt wird. Ziel ist es, die Sowjetunion daran zu hindern, einen bislang unbekannten Titanen freizusetzen – eine Bedrohung, die groß genug ist, um nicht nur die USA zu gefährden, sondern den Verlauf des Kalten Krieges nachhaltig zu verändern. Als Showrunner konnte Apple den Emmy-nominierten Autor und Produzenten Joby Harold gewinnen. Im Zuge eines neuen Gesamtvertrags mit Legendary übernimmt Harold künftig die kreative Leitung des gesamten Monsterverse auf Apple TV+. Dazu zählen sowohl neue Serienprojekte als auch die Weiterentwicklung bereits etablierter Titanen. Wann wir die Serie zu sehen bekommen, ist indes noch nicht klar.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.