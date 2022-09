Home Hardware NOMAD legt neue Rugged-Cases für das iPhone 14 auf

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. September 2022 um 15:23 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro haben einen größeren Kamerabuckel als je zuvor. Da kann das Glas noch so robust sein, der steht so stark hervor, dass im Fall der Fälle die Kamera hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Dafür hat NOMAD nun seine Rugged Case überarbeitet.

Die neuen RUGGED-Cases

Mit dem neuen Rugged Casewill NOMAD modernes Design mit robustem Schutz kombinieren. Das Polycarbonat hält Stößen aus einer Höhe von bis zu 4,5 Metern stand und wartet mit zusätzlicher Verstärkung rund um den Kameraring auf. Das innen liegende Mikrofaserfutter schützt die Rückseite des iPhone, während mattes PET auf der Rückseite der Hülle dem Ganzen einen unaufdringlichen Touch verleiht. Anbei einmal die wichtigsten Specs des Rugged Case:

Robuste Schutzhülle mit Rahmen aus Polycarbonat und matter PET-Rückseite

Widerstandsfähiger TPU-Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe

Mit erhöhten Rändern zum Schutz des Displays und erhöhten Bumpern an den Ecken des iPhones damit dieses flach aufliegt

TPU-Kameraring und texturierte Knöpfe

Innenauskleidung aus Mikrofaser

Doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatibel mit Qi- und MagSafe-Laden

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Rugged Case ist für die gesamte iPhone-14-Familie ab sofort mit Schwarz und einem Tarngrün in zwei Farben auf Amazon zu einem preis von 49,95€ erhältlich. Die über das Wochenende gezeigte Sonderedition in dem Orange ist nur über NOMAD direkt zu erwerben:

