NOMAD bringt seine bekannten Hüllen für die iPhone-17-Serie in den Handel

Nach dem Desaster mit den FineWoven-Cases, welche die beliebten Lederhüllen ersetzen sollen, hat der iPhone-Hersteller dieses Jahr die techWoven-Cases herausgebracht. Von Leder fehlt weiterhin jede Spur, aber hier kommt nun NOMAD ins Spiel und bietet seine neuen Hüllen und Cases für das iPhone Air und die restlichen Modelle des iPhone 17 an.

Die neuen Hüllen von NOMAD

Mit den überarbeiteten Rugged, Rugged Leather und Traditional Leather Cases sowie neuen Screen Protectors präsentiert Nomad ein verbessertes Zubehör-Line-up für iPhone 17. Die Cases kombinieren strapazierfähige Materialien, markante Lederoberflächen und präzises Design. Der Hersteller möchte so alle Bedürfnisse abdecken. Alle Nomad Cases verfügen zudem über den neuen Camera Control Button, der die Bedienung der iPhone-Kamera präziser und intuitiver macht. Anbei eine Übersicht:

Traditional Leather Case

Varianten aus Horween- oder Nomad-Leder, Full-Wrap- oder Slim-Design

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten

Bumperstärke 1,8 Millimeter, erhöhte Kanten 1,15 Millimeter

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar in Black, Brown, English Tan, Rustic Brown Horween und weiteren Leder-Varianten für iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, iPhone Air und iPhone 17

Rugged Leather Case

Horween-Echtleder aus den USA, mit natürlicher Patina-Entwicklung

Polycarbonat-Rahmen, TPU-Bumper, Fallschutz bis 4,5 Meter

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar in Black Horween und Rustic Brown Horween für iPhone 17 Pro und 17 Pro Max

Rugged Case

Polycarbonat-Rahmen mit PET-Rückseite

Verstärkte TPU-Bumper, Fallschutz bis 4,5 Meter

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar in Black und Ultra Orange

Preise und Verfügbarkeit

Alle Hüllen sind ab sofort bei Amazon verfügbar und bewegen sich preislich in bekannten Gefilden. Das Traditional Leather Case kostet 79,00€, die Rugged-Variante liegt bei 69,95€. Das Rugged Case ist mit 49,95€ das günstige Case des Herstellers. Der neue Screen Portector kostet

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!