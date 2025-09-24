Home » Sonstiges » NOMAD bringt seine bekannten Hüllen für die iPhone-17-Serie in den Handel

24. September 2025

Patrick Bergmann

NOMAD bringt seine bekannten Hüllen für die iPhone-17-Serie in den Handel

Nach dem Desaster mit den FineWoven-Cases, welche die beliebten Lederhüllen ersetzen sollen, hat der iPhone-Hersteller dieses Jahr die techWoven-Cases herausgebracht. Von Leder fehlt weiterhin jede Spur, aber hier kommt nun NOMAD ins Spiel und bietet seine neuen Hüllen und Cases für das iPhone Air und die restlichen Modelle des iPhone 17 an.

Die neuen Hüllen von NOMAD

Mit den überarbeiteten Rugged, Rugged Leather und Traditional Leather Cases sowie neuen Screen Protectors präsentiert Nomad ein verbessertes Zubehör-Line-up für iPhone 17. Die Cases kombinieren strapazierfähige Materialien, markante Lederoberflächen und präzises Design. Der Hersteller möchte so alle Bedürfnisse abdecken. Alle Nomad Cases verfügen zudem über den neuen Camera Control Button, der die Bedienung der iPhone-Kamera präziser und intuitiver macht. Anbei eine Übersicht:

Traditional Leather Case

  • Varianten aus Horween- oder Nomad-Leder, Full-Wrap- oder Slim-Design
  • Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten
  • Bumperstärke 1,8 Millimeter, erhöhte Kanten 1,15 Millimeter
  • MagSafe- und Qi2-kompatibel
  • Verfügbar in Black, Brown, English Tan, Rustic Brown Horween und weiteren Leder-Varianten für iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, iPhone Air und iPhone 17

Rugged Leather Case

  • Horween-Echtleder aus den USA, mit natürlicher Patina-Entwicklung
  • Polycarbonat-Rahmen, TPU-Bumper, Fallschutz bis 4,5 Meter
  • Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten
  • MagSafe- und Qi2-kompatibel
  • Verfügbar in Black Horween und Rustic Brown Horween für iPhone 17 Pro und 17 Pro Max

Rugged Case

  • Polycarbonat-Rahmen mit PET-Rückseite
  • Verstärkte TPU-Bumper, Fallschutz bis 4,5 Meter
  • Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button, Aluminium-Tasten
  • MagSafe- und Qi2-kompatibel
  • Verfügbar in Black und Ultra Orange

Preise und Verfügbarkeit

Alle Hüllen sind ab sofort bei Amazon verfügbar und bewegen sich preislich in bekannten Gefilden. Das Traditional Leather Case kostet 79,00€, die Rugged-Variante liegt bei 69,95€. Das Rugged Case ist mit 49,95€ das günstige Case des Herstellers. Der neue Screen Portector kostet

 

NOMAD Traditional Leather Case | für iPhone 17 Pro Max | Schutzhülle aus hochwertigem Echtleder | MagSafe-kompatibel | Brown NOMAD Traditional Leather Case | für iPhone 17 Pro Max | Schutzhülle aus hochwertigem Echtleder | MagSafe-kompatibel | Brown
Hersteller: Nomad
Preis bei amazon* : 59,00 EUR

 

 

NOMAD Rugged Leather Case | für iPhone 17 Pro |Schutzhülle aus Polycarbonat mit TPU-Bumper | Matte PET-Rückseite | MagSafe-kompatibel | Black Horween NOMAD Rugged Leather Case | für iPhone 17 Pro |Schutzhülle aus Polycarbonat mit TPU-Bumper | Matte PET-Rückseite | MagSafe-kompatibel | Black Horween
Hersteller: Nomad
Preis bei amazon* : 69,95 EUR

 

 

NOMAD Rugged Case | für iPhone 17 Pro |Schutzhülle aus Polycarbonat mit TPU-Bumper | Matte PET-Rückseite | MagSafe-kompatibel | Ultra Orange NOMAD Rugged Case | für iPhone 17 Pro |Schutzhülle aus Polycarbonat mit TPU-Bumper | Matte PET-Rückseite | MagSafe-kompatibel | Ultra Orange
Hersteller: Nomad
Preis bei amazon* : 49,95 EUR

 

 

NOMAD Screen Protector | für iPhone 17 Pro Max | Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas | Selbstklebend, kratzfest und ölabweisende | Transparenz mit FaceID kompatibel NOMAD Screen Protector | für iPhone 17 Pro Max | Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas | Selbstklebend, kratzfest und ölabweisende | Transparenz mit FaceID kompatibel
Hersteller: Nomad
Preis bei amazon* : 0,00

 

 

