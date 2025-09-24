Apple bringt Final Cut Pro für Mac und iPad auf Vordermann: das ist neu

Das erste Wochenende mit dem neuen iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ist im Kasten (und wir entschuldigen uns nicht für das schlechte Wortspiel) und dürfte hinsichtlich der Kamerafähigkeiten mehr als ausreichend ausprobiert worden sein. Wer nun die Aufnahmen in brauchbare Videos ummünzen will, kann dies mit Final Cut Pro erledigen. passend zur neuen Hardware hat Apple das Programm für Mac und iPad mit einem Update versehen.

Final Cut Pro 11.2 für macOS

Nach ziemlich genau sechs Monaten stellt Apple für Final Cut Pro für macOS das nächste Update bereit. Wenig überraschend werden mit diesem Update die neuen Funktionen der neuen iPhone-Modelle implementiert. Anbei einmal die Release-Notes:

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden kann. (ProRes RAW-Aufnahme erfordert unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Das Update enthält Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Für iPadOS gibt es ebenfalls ein Update

Seit Mai 2023 gibt es Final Cut Oro als App auch für das iPad bzw. iPadOS. Auch hier ist ein neues Update verfügbar, Apple hievt das Ganze auf Version 2.3. Auch hier geht es um die Unterstützung der neuen iPhone-Modelle, zudem wurde die App an iPadOS 26 und die neue Designsprache angepasst:

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden können. (ProRes RAW-Aufnahmen erfordern unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Apple Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Greife bequem auf App-Befehle und Kurzbefehle in der neuen Menüleiste zu, indem du vom oberen Bildschirmrand des iPad nach unten streichst oder den Zeiger beim Verwenden eines Trackpads nach oben bewegst. (Erfordert iPadOS 26.)

Das Update ist im jeweiligen App Store für Bestandsnutzer kostenfrei verfügbar und kann ab sofort geladen werden. Final Cut Pro kostet für das iPad entweder 4,99 Euro/ Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. Final Cut Pro 11.2 für macOS kostet 349,95 Euro.