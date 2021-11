Home Deals Noch heute: Bis zu 70% Rabatt auf Smart Home bei tink

Immer mehr Anbieter haben die ursprüngliche Bedeutung des Black Friday auf eine ganze Woche oder noch länger ausgelegt. Mit dem heutigen Cyber Monday erreichen die meisten Black Weeks aber ihren Höhepunkt. Bald ist es vorbei mit den attraktiven Preisvorteilen und Sonderrabatten. Auch die Black Friday Week bei tink (Affiliate-Link), dem Smart-Home-Experten, endet heute. Ein guter Grund, um nochmal ein paar interessante Angebote genauer unter die Lupe zu nehmen. Noch bis heute 23:59 könnt ihr im Online-Shop von tink bis zu 70 % sparen.

Eve Energy, 4er-Pack

Eines der wahrscheinlich nützlichsten Gadgets, um bestehende Geräte im Haushalte mit einem Smart-Home-Upgrade auszustatten, ist eine smarte Steckdose. Typisch für die Produkte des Münchener Herstellers setzen auch die Eve Energy auf einen nahtlosen HomeKit-Support. Ganz ohne Bridge oder andere Supporthilfen klappt die Einrichtung direkt in Apple Home mit dem beigelegten Setup-Code. Für Updates und weitere nützliche Funktionen raten wir aber dennoch zur Eve-App. Diese ist vor allem in Sachen Szenen und Automationen ein echter Geheimtipp. Zudem könnt ihr den Stromverbrauch sehr transparent nachvollziehen. Der Hauptvorteil gegenüber anderen nativen HomeKit-Steckdosen: Die Eve Energy kommen jetzt auch mit Thread-Support. Bei tink bekommt ihr den 4er-Pack der Eve-Steckdosen (Affiliate-Link) für lediglich 99,95 Euro – das macht weniger als 25 Euro pro Stück.

Ring Stick Up Cam Battery 3. Gen, 2er-Pack

Für alle, die einen günstigen Einstieg in das Thema ’smarte Videoüberwachung für Zuhause‘ suchen, ist die Ring Stick Up Cam genau das Richtige. Für einen möglichst flexiblen Einsatz ist die Kamera mit einem Akku ausgestattet, den man an der Unterseite austauschen kann. Die Videos werden mit einer Auflösung von 1080p übertragen, was vor allem für kabellose Kameras ohne Dauerstrom eine tolle Sache ist. Sogar bei Schwachlicht liefert die Stick Up Cam eine brauchbare Bildqualität ab. Die separate Gegensprechanlage ist dann noch das i-Tüpfelchen. Die Cam ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und nutzt vor allem im Alexa-Ökosystem sein volles Potenzial aus. Statt für eine UVP von knapp 200 Euro erhaltet ihr zwei der Ring Stick Up Cams der 3. Generation (Affiliate-Link) für gerade einmal 139,95 Euro.

Belkin SOUNDFORM Freedom In-Ear-Kopfhörer + gratis Belkin BoostCharge

Die Belkin SOUNDFORM Freedom gehören zu den ersten Drittanbieter-Produkten, die über das Apple-Tracking-Netzwerk „Wo ist?“ gesucht werden können. Der Sound der mittelpreisigen In-Ears ist überraschend satt und macht für jedes Musik-Genre einen soliden Job. Wie bei vielen In-Ear-Kopfhörern ist das Design ähnlich zu den früheren AirPods-Modellen. Ein IPX5-Spritzwasserschutz macht die Belkin zu guten Begleitern im Gym oder bei leichtem Regenfall. Die Akkulaufzeit kommt auf bis zu acht Stunden, während das Ladecase weitere 28 Stunden Laufzeit liefert. Das Case kann man übrigens kabellos per Qi-Standard aufladen. Dafür legt euch tink in diesem Angebot das drahtlose Ladegerät Belkin BoostCharge bei, das bis zu 10 Watt bereitstellen kann. Den BoostCharge und die SOUNDFORM Freedom (Affiliate-Link) erhaltet ihr bei tink für nur 99,95 Euro.

Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set

Der Sound im Wohnzimmer ist eine Philosophie für sich: Während für die einen lediglich analoge Technik mit Passivlautsprechern und jeder Menge Kabel in Frage kommt, setzen die anderen auf ein möglichst einfaches und schlichtes Setup mit aktiven Boxen. Vor allem wenn es um eine vielseitige Multiroom-Funktionalität und weitere smarte Features geht, kommt man kaum dran vorbei, sich mit Sonos auseinanderzusetzen. Für den Heimkino-Einsatz bieten die US-Amerikaner ein eigenes 5.1-Set an. Das Herzstück besteht aus der Sonos Arc, einer leistungsfähigen Soundbar mit fast aberwitzig kompakten Ausmaßen für das, was sie bietet. Mit elf Treibern sorgt sie für einen raumfüllenden Sound und vereint Center-, Stereo- und dank Dolby-Atmos-Unterstützung sogar Deckenlautsprecher in einem. Demnach erhaltet ihr rein akustisch sogar ein 5.2.1- oder 7.1-System. Der Sonos Sub der 3. Generation sieht nicht nur futuristisch aus, er sorgt auch für eine kräftige und detaillierte Unterstützung der Tiefen. Zuletzt kümmern sich die zwei Sonos One SL für den Klang von hinten oder der Seite und komplettieren somit das Surround-Feeling. Für das Komplett-Set aus Sonos Arc, Sonos Sub und zwei Sonos One SL (Affiliate-Link) werden bei tink 1.899,95 Euro fällig, wodurch ihr mehr als 340 Euro gegenüber der UVP spart.

