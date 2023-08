Home Apps Noch ein Abo: GoodNotes 6 ist da

Das erste iPad Pro mitsamt dem Apple Pencil hat für einen regelrechten Boom an Notiz-Apps gesorgt. Und obwohl Apple in iPadOS regelmäßig an der hauseigenen Lösung feilt, sind diese Apps nach wie vor extrem beliebt. GoodNotes wurde sogar als iPad-App des Jahres 2002 ausgezeichnet und die Macher haben heute Version 6 präsentiert, die nun ebenfalls auf den Abo-Zug aufspringt. Wir klären auf.

GoodNotes 6 setzt nun auf K.I.

GoodNotes 5 ist eine beliebte Alternative zur hauseigenen Notizen-App und wird ab heute von seinem Nachfolger abgelöst. GoodNotes 6 bringt zunächst ein aufgefrischtes Design mit, außerdem wurde ordentlich unter der Haube geschraubt. So soll nun K.I. zum Einsatz kommen und speziell im Bereich Rechtschreibung und Autovervollständigung seine Stärken ausspielen. Anbei einmal eine Übersicht:

Erkenne und korrigiere Rechtschreibfehler in deinen handschriftlichen Notizen mit unseren weltweit ersten generativen KI-Funktionen, entwickelt für Handschrift.

Neue Stiftgesten: Kritzeln zum Löschen und Umkreisen für Lasso.

Personalisiere deine Ordner mit Symbolen und Farben.

Passe die Größe und Farbe deiner Notizbucheinbände und Papiere an.

Ganzseitiger Schreibmodus mit KI zum Paraphrasieren, Ändern des Tons oder zum Kürzen oder Verlängern deiner Texte.

Ein neuer Marktplatz, auf dem du Hunderte von neuen Artikeln entdecken kannst, die Künstlern aus aller Welt entworfen wurden.

SAT-Mathe-Übungsfragen mit unserer KI-Mathehilfe, die Fehler in deinen handschriftlichen Gleichungen erkennt.

Interessant ist die neue SAT-Mathe-Funktionen, die zukünftig an den Schulen für einige Diskussionen sorgen dürfte.

Abo-Modell wird nun eingeführt

Die Macher von GoodNotes folgen mit Version 6 dem Trend im App Store in einem Abo an. Das Vorgehen ist dabei leider etwas irreführend: Das Update wird für Bestandskunden zwar kostenfrei angeboten, nach dem ersten Start muss man sich registrieren und eine Testphase von 7 Tagen aktivieren. Danach werden entweder 10,99 Euro pro Jahr (Umsteiger bekommen das erste Jahr für 7,99 Euro) oder einmalig 32,99 Euro die Lifetime-Lizenz fällig. Den Vorgänger konnte man noch zum Einmalkauf von 10,99 Euro mitnehmen.

Wer das Angebot nicht in Anspruch nehmen will, kann nach Ende der siebentägigen Testphase wieder zu GoodNote 5 zurückkehren. Wir halten das Vorgehen für wenig kundenfreundlich und haben das Gefühl, dass die Entwickler hier darauf spekulieren, dass im Zuge dieses Updates möglichst viele Kunden in das Abo wechseln. Dabei geht es nicht einmal um den direkten Wechsel zu einem Abo-Modell, sondern um die Art und Weise. Fairerweise wollen wir noch erwähnen, dass es eine komplett kostenfreie Version gibt, die ist aber extrem eingeschränkt.

