Neues Zahlungsmittel: Netflix will iTunes-Zahler loswerden

Apple-Kunden sollen ihren Netflix-Tarif nicht mehr länger über den App Store und iTunes zahlen. Nachdem Kunden schon lange nicht mehr auf diesem Wege buchen konnten, sollen jetzt auch Bestandsabos beendet werden.

Netflix möchte die letzten Kunden mit einer Abbuchung über iTunes loswerden. Kunden erhalten seit kurzem E-Mails, in denen sie aufgefordert werden, ihr Zahlungsmittel zu ändern beziehungsweise ein weiteres Zahlungsmittel zu ergänzen. Diese Nachrichten gehen offenbar in der Hauptsache an Kunden, deren Abo über iTunes abgerechnet wird.

Netflix will die Altlasten loswerden

Der Grund für die Abneigung gegen diese Zahlungsweise. Hier fallen 30% App Store-Steuer an. Netflix erlaubt es seit Jahren schon nicht mehr, über iTunes zu abonnieren. Dies ist aktuell nur noch in Form eines In-App-Abos möglich, wenn man die Netflix-Spiele nutzen möchte, doch hier kommt noch ein weiterer Grund von Netflix zum Tragen.

Netflix will Billigtarif begraben

Denn es scheint, als ob vor allem Kunden die unmittelbare Aufforderung zum Wechsel der Zahlungsmethode erhalten, die noch den günstigen Basistarif für weniger als zehn Euro im Monat nutzen, der schon lange nicht mehr vermarktet wird. Netflix bietet als Zahlungsmittel unter anderem Kreditkarte oder Paypal an.

Netflix erklärt die Modalitäten zur Nutzung von bestimmten Zahlungsmitteln in einem entsprechenden Supportdokument nur sehr allgemein. In den letzten Jahren hat der Dienst seine Preise bereits mehrmals deutlich angehoben, allerdings haben so gut wie alle großen Streamingdienste ihre Tarife zuletzt deutlich angepasst. Bei Prime Video führen jüngste Verschlechterungen der Konditionen bereits zu Klagen in verschiedenen Ländern.

