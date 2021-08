Home Apps Neues Update der Hue-App: Version 4.2 liefert weitere Bugfixes aus

Für smarte Beleuchtung ist Philips Hue nach wie vor die Marke, an der man nicht herumkommt. Nachdem es lange Zeit sehr ruhig war, nimmt man nun wieder Fahrt auf und rüstet sich so langsam für den Herbst. Das gilt sowohl für die Hard- als auch die Software. Bereits Anfang Juni rollte man die App in Version 4.0 mitsamt großem Redesign aus, doch so richtig rund wirkte diese noch nicht. Deshalb gibt es heute schon das zweite größere Bugfix-Update seit dem Relaunch.

Hue-App in Version 4.2

Die neue App brachte eine vollkommen überarbeitete UI mit, Apfelpage berichtete, die zwar schön und schick aussah, jedoch einige Funktionen kurzerhand weg schnitt. Nach berechtigter Kritik lieferte Signify recht zügig das erste größere Update aus, Apfelpage berichtete ebenfalls. Doch die Kritik wollte nicht abreißen. Dem hofft das Unternehmen nun mit dem erneuten Update auf Version 4.2 Rechnung zu tragen. Die Release-Notes berichten unter anderem von mehr als 10 gefixten Bugs:

10+ Fehler behoben

Die zugrunde liegende UI-Technologie wurde aktualisiert, was erhebliche Auswirkungen auf Leistung, Stabilität und andere UI-bezogene Probleme auf allen Geräten haben sollte

Es wurde einfacher, die Außer-Haus-Steuerung oben im Einstellungsmenü zu aktivieren

Einige Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Siri-Kurzbefehlen mit mehreren Bridges behoben

Ein unerwartetes Verhalten beim Gruppieren bestimmter Lichter in der Farbauswahl behoben

Der Hersteller verweist zudem darauf, dass die der Benutzeroberfläche zugrundeliegende Technologie umfassend überarbeitet wurde, um die Stabilität und Leistung der App zu verbessern.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

