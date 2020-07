Neues Kabel: Bilder von iPhone 12-Zubehör geleakt

Das iPhone 12 kommt zwar vielleicht ohne Netzteil, dafür aber mit einem neuen Lightning-Kabel. Erneut sind Leaks im Netz aufgetaucht, die auch wieder Bilder umfassen. Ob dieses neue Zubehör das mutmaßlich entfallende Ladegerät kompensieren kann, ist wohl Ansichtssache.

Das iPhone 12 wird womöglich mit einem neuen Kabel ausgeliefert. Ein recht bekannter Leaker hat nun Bilder im Netz verbreitet, die ein neues, stoffummanteltes Kabel zeigen.

black cable is from the iMac Pro https://t.co/sVmkPyLELh — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 23, 2020

Ein weiteres neues Kabel könnte einem zukünftigen iMac beiliegen. Schon zuvor waren Bilder eines neuen USB-C-zu-Lightning-Kabels aufgetaucht, das im Lieferumfang des iPhone 12 sein sollte, Apfelpage.de berichtete. Vielleicht werden diese neuen Kabel etwas robuster und haltbarer sein, als die aktuellen Modelle, vielleicht aber auch nicht.

So oder so, ein großes Minus bleibt bestehen.

Das iPhone 12 kommt wohl ohne wichtiges Zubehör

Denn ein schönes neues Kabel kann wohl viele Kunden kaum darüber hinwegtrösten, dass Apple am Rest des Lieferumfangs sparen möchte, zumindest nach aktuellem Stand der Gerüchteküche. Zuerst hatte sich abzuzeichnen begonnen, dass Apple die Kabel-Kopfhörer EarPods aus dem Paket streichen könnte, Apfelpage.de berichtete. Und sogar das Ladegerät wird womöglich nicht mitgeliefert, darauf deuten inzwischen mehrere Leaks und Prognosen hin, unter anderem von der Box, in der das iPhone 12 ausgeliefert werden könnte, Apfelpage.de berichtete.

Die Kosten für das neue Modell steigen dennoch möglicherweise weiter an, wie in dieser Meldung berichtet. Die Freude über ein neues Kabel in der Box mag sich daher bei manchem in Grenzen halten.

