Neuer Ratenkauf kommt: Apple Pay Later wird eingestellt

Apple stellt seinen RatenkaufApple Pay Later ein. Der war stets nur in den USA verfügbar und soll später im Jahr durch neue Apple Pay-Funktionen zum Ratenkauf ersetzt werden, die auch in anderen Ländern verfügbar sein werden.

Apple hat das Aus für Apple Pay Later angekündigt. Die Entscheidung wurde recht überraschend via Medien kommuniziert und zwar in einer Erklärung an die Seite 9to5Mac. Der Schritt ist sofort wirksam, laufende Ratenzahlungen können indes natürlöich noch abgeschlossen werden.

Damit kommt das Aus nur recht kurz nach Einführung des Dienstes, der erst vor einem Jahr an den Start gegangen war.

Ratenkauf wird immer beliebter

Mit Apple Pay Later konnten Kunden einen Kauf tätigen und ihn in bis zu vier Raten bezahlen, deren Höhe variabel war, diese Kurzzeitkredite, die innerhalb von sechs Wochen getilgt werden mussten, wurden nur über die Apple Card abgewickelt, die von Goldman Sachs ausschließlich an US-Kunden ausgestellt wird, die Kredite selbst liefen aber über Apples eigene Finanztochter.

Jetzt-kaufen-später-zahlen-Dienste werden immer beliebter bei Verbrauchern in vielen Märkten, sie gelten unter Verbraucherschützern als hervorragend geeignet, gerade junge und finanzschwache Kunden auf direktem Weg in eine schleichende Überschuldung zu leiten.

Neuer Ratenkauf bei Apple kommt

Apple Pay Later wird aber durch neue Ratenkreditoptionen abgelöst, diese wurden zuletzt auf der WWDC angekündigt, funktionieren aber etwas anders.

Hier können Kunden über Partner einen Kauf auf Raten tätigen, indem sie verschiedene unterstützte Kredit- oder Debitkarten nutzen, verschiedene Partner stehen bereits fest, auch außerhalb der USA, etwa in Großbritannien, Australien oder Spanien. Für Deutschland ist noch kein Partner bekannt, der deutsche Markt gilt auch als schwierig und unbeliebt bei Finanzdienstleistern.

