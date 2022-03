Home Daybreak Apple Neuer iMac abgesagt | neuer Mac Mini 2023? | iPhone erfolgreichstes Smartphone der Welt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr konntet euch am Wochenende ein wenig erholen. Das Ende des großen iMac beschäftigte auch zuletzt erneut die Apple-Welt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass es keine Neuauflage des großen Bildschirms geben wird. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Der große iMac mit Intel-Innenleben ist weg. Die Frage stellt sich nun: Und jetzt? Einiges deutet tatsächlich darauf hin, dass es keinen weiteren neuen großen iMac mit Apple Silicon-Chip mehr geben wird, hier dazu weitere Details.

Und was wird mit dem Mac Mini?

Der erhält wohl so oder so noch einmal eine Aktualisierung. Allerdings ist nicht ganz klar, wann diese vorgestellt werden soll. Der neue Mac Mini wird wohl mit dem M2-Chip laufen, über den wir hier ein paar mehr Details für euch haben. Doch ob der neue Mac Mini noch in diesem Jahr auf den Markt kommt oder doch erst irgendwann 2023? Hier dazu ein wenig mehr Spekulationen.

Das iPhone ist das erfolgreichste Smartphone der Welt

Apple hat es einmal mehr geschafft, sich mit den iPhone-Verkäufen an die Spitze des Smartphonemarktes zu setzen. Ende letzten Jahres war das iPhone das meist verkaufte Smartphone der Welt, hier dazu weitere Details.

Telegram erhält einen Download-Manager

Wozu man den im Alltag braucht, will sich mir zwar nicht so ganz erschließen, aber zumindest gibt es dieses Feature jetzt in Telegram, wie auch einige weiter mehr, hier dazu die Details.

Und dann gab es noch eine weitere Entwicklung über Meta in Russland zu berichten, hier dazu die Infos.

Ich darf euch in diesem Sinne einen entspannten Montag wünschen.

-----

