Neuer großer iMac angeblich erst 2022: Apple will interne Konkurrenz vermeiden

Apple wird womöglich doch erst kommendes Jahr einen neuen, großen iMac mit Apple Silicon-Prozessor herausbringen. Grund dafür sind angeblich sowohl Verzögerungen in der Lieferkette, wie auch Marketingerwägungen. Zuvor hatte es Vermutungen gegeben, wonach Apple bereits im vierten Quartal 2021 einen neuen großen Apple Silicon-iMac präsentieren könnte.

Wer aktuell bereits sehnsüchtig auf einen neuen, großen iMac wartet, könnte noch ein wenig länger warten müssen: Die neue Maschine, die dem Vernehmen nach auch mit einem neuen und verbesserten Apple Silicon-Prozessor ausgeliefert werden wird, soll nicht vor 2022 auf den Markt gebracht werden, das prognostiziert aktuell einer der bekannteren Leaker.

Just as an explanation for those who are wondering, the high end iMac is not expected to release in Q4 alongside the other M1X Mac’s. Apple simply does not want their devices to compete for attention and delay's in product releases have led to this timetable.

— Dylan (@dylandkt) July 23, 2021