Neuer Browser: Opera One für iOS verfügbar

Opera bietet seinen Browser Opera One nun auch für iOS an. Laut Entwicklern bietet er eine vertraute Benutzeroberfläche, eine optimierte Suche sowie integrierte KI. Besonders im Vergleich zu Safari will Opera „ein besseres Onlineerlebnis bieten“.

Wer Opera bereits kennt, wird sich auch mit Opera One für iOS schnell auskennen. Die App verfügt über den neuen Navigationsstil namens „Bottom Search“. Wie in Safari befindet sich die Suchleiste am unteren Bildschirmrand.

Optimierte Suche und integrierte KI

Opera hat zudem die Suche optimiert. Wenn man mit dem Tippen beginnt, schlagen intelligente Suchvorschläge verwandte Kombinationen vor oder geben das nächste Wort an, das am wahrscheinlichsten folgen könnte. Sobald ihr mit dem Scrollen beginnt, werden Suchleiste und obere Leiste ausgeblendet.

So weit, so bekannt kommt uns das Ganze von Safari und anderen Browsern vor. Punkten möchte Opera One für iOS mit integrierter KI. Die künstliche Intelligenz namens Aria „liefert aktuelle Web-Ergebnisse, unterstützt beim Suchen, sowie bei der Text- oder Code-Generierung oder bei Produktanfragen“.

