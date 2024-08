Home Betriebssystem macOS-Beta: Sequoia 15.1 bekommt neues Wallpaper

macOS-Beta: Sequoia 15.1 bekommt neues Wallpaper

Gestern Abend hat Apple Entwickler-Software für macOS 15 und macOS 15.1 veröffentlicht. Die Neuigkeiten halten sich Grenzen, aber Apple hat ein mystisches neues Wallpaper hinzugefügt.

Darauf zu sehen sind Bäume, die im Mondschein geheimnisvoll angestrahlt werden. Aufgenommen wurde das Bild laut MacRumors im Sequoia Nationalpark in Kalifornien. Die Mammutbäume (auf englisch Sequoia“ sind namensgebend für das neue macOS 15.

macOS Sequoia erscheint im Herbst

Nur noch einen Monat bis Apple neue iPhones inklusive neuer Software vorstellen wird. Bis wir das finale macOS 15 sehen werden, könnte indes noch etwas mehr Zeit ins Land gehen. In der Vergangenheit ließ uns Apple oft bis in den Oktober hinein warten, bis das jährliche macOS-Update für alle verfügbar war. Wahrscheinlich ist auch in diesem Jahr ein Oktober-Event mit neuen Macs. Wir erwarten in diesem Jahr noch erste Macs mit M4-Chip.

Das neue Hintergrundbild eignet sich vor allem für Dark Mode User. Wer nicht warten möchte, kann sich alle bisher veröffentlichten Wallpaper von macOS Sequoia hier herunterladen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.