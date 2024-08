Home Betriebssystem Neue Funktionen: Entwickler-Beta für AirPods Pro 2

Gestern Abend hat Apple sowohl Betas für iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, tvOS, watchOS und visionOS als auch für iOS 18.1, iPaOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 veröffentlicht. Bei dieser Flut ist untergegangen, dass auch die AirPods eine neue Firmware erhalten haben.

Konkret geht es um die AirPods Pro 2. Entwickler können nun Software laden, die neue Funktionen einführt. Diese sind gekoppelt an iOS 18 und werden im Herbst für alle zugänglich gemacht. Die neue Firmware erkennt ihr an der Nummer 7A5266c.

Gestensteuerung und besserer Sound

Eine der angesprochenen Neuerungen für die AirPods Pro der zweiten Generation ist eine neue Art der Interaktion mit Siri. Die Ohrstöpsel erkennen in Zukunft, wenn ihr nickt oder den Kopf schüttelt. Damit könnt ihr auf Siri-Anfragen in stillen Situationen mit ja oder nein antworten. So lässt sich beispielsweise unauffällig ein von Siri angekündigter Anruf ablehnen.

Zudem bringt Apple Voice Isolation, um die Sprachqualität bei Telefonaten zu verbessern. Anpassungen von Spatial Audio sorgen vor allem im Gaming Modus, der mit iOS 18 auf das iPhone kommt, für ein besseres Hörerlebnis während dem Zocken. Die Neuerungen sind Stand jetzt ausschließlich für die AirPods Pro 2 verfügbar.

