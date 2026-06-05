iPhone 18 Pro: Besseres Display mit Auswirkungen auf Effizienz und Always-On?

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwarten wir im September 2026. Zu den Neuerungen gehören laut aktuellen Berichten Verbesserungen in der Displaytechnologie. Die Größen sollen dabei unverändert bleiben.

Wie die Vorgänger sollen die beiden Pro-Geräte 6,3 und 6,9 Zoll in der Diagonale messen. Neu wird aber die Technologie hinter der Fassade sein. Laut aktuellem Bericht von TheElec bereitet Zulieferer Samsung die Produktion von LTPO+-Displays vor.

Displays werden effizienter und anpassungsfähiger

Der Zusatz „+“ hebt die neuen Displays von den bisher verbauten LTPO-Paneelen ab und ermöglicht laut Bericht eine präzisere Stromsteuerung. Damit wird das Display effizienter, vor allem wenn es dauerhaft aktiviert ist (Always-On-Display).

Zudem kann die Lichtemission der OLED-Bildschirme optimiert werden, wodurch die Darstellung in dunklen Umgebungen verbessert wird. Dabei passt sich das neue Display auch schneller an, wenn das Umgebungslicht von hell auf dunkel wechselt, etwa durch das Ausschalten der Raumbeleuchtung.

Alle aktuellen Infos zum iPhone 18 Pro (Max) findet ihr in diesem Artikel.