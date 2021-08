Home Betriebssystem Neue Siri Remote erhält neue Software

Neue Siri Remote erhält neue Software

Apple hat zuletzt ein Update für die Siri Remote des neuen Apple TV 4K für alle Nutzer veröffentlicht. Diese neue Version der Software wird in den kommenden Tagen automatisch auf den Siri Remote-Einheiten der Nutzer installiert werden. Derzeit ist noch unklar, welche Art Verbesserungen diese neue Version der Software beinhaltet.

Apple aktualisiert die Firmware der neuen Siri Remote: Die Fernbedienung für das Apple TV wurde mit der Veröffentlichung des neuen Apple TV 4K umgestaltet: Ein neues Trackpad sorgt für eine laut Apple verbesserte Nutzererfahrung bei der Bedienung des Apple TV. Die Siri Remote war in den letzten Jahren tatsächlich vermehrt Gegenstand teils heftiger Kritik, mit der Veröffentlichung der neuen Siri Remote haben sich allerdings auch einige Fans des alten Bedienkonzeptes zu Wort gemeldet, zumal die Siri Remote in ihrer neuen Version einige Fähigkeiten verliert, sie ist so etwa nicht mehr als Spielecontroler zu gebrauchen, da sie keine Beschleunigungssensoren mehr besitzt, Apfelpage.de berichtete.

Neue Software wird automatisch auf Fernbedienung installiert

Die neue Softwareversion trägt die Versionsnummer 9M6772, diese kann nicht vom Nutzer eingesehen werden. Sie wird in den kommenden Tagen oder Wochen die alte Firmware auf der Siri Remote ersetzen. Der Update-Vorgang wird hierbei ähnlich ablaufen, wie bei den AirPods: Der Nutzer wird ihn weder beschleunigen, noch verlangsamen können.

Es ist nichts darüber bekannt, welcher Art die mit dem Update vorgenommenen Änderungen oder Verbesserungen sind, dies werden Nutzer gegebenenfalls noch merken.

