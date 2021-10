Neue Modelle voraus: 16 Zoll-MacBook Pro nicht mehr zur Abholung im Apple Store

Das MacBook Pro 16 Zoll mit Intel-CPU dürfte vor der Ablösung stehen. Wenige Wochen vor der gemutmaßten ‚Vorstellung neuer Modelle mit Apple Silicon-Chip, ist der große tragbare Mac in vielen Apple Stores nicht mehr verfügbar und auch nur noch mit langen Lieferzeiten erhältlich. Apple hatte das MacBook Pro 16 Zoll vor zwei Jahren eingeführt und seither nicht grundlegend verändert.

Apple dürfte in Bälde neue Modelle des MacBook Pro vorstellen. Neben unübersehbar vielen Prognosen, Leaks und Einschätzungen zu diesem Thema, die von einer Präsentation neuer Modelle noch in diesem Jahr, möglicherweise sogar noch im Oktober ausgehen, deuten auch andere Hinweise auf eine bevorstehende Änderung im Portfolio.

Diese betreffen das MacBook Pro 16 Zoll (Affiliate-Link). Es ist aktuell das einzige MacBook, das noch ausschließlich mit Intel-Prozessor angeboten wird. Apple hatte dieses MacBook Pro-Modell Ende 2019 eingeführt und hierin erstmals die damals neue Magic Keyboard genannte, verbesserte Tastatur zum Einsatz gebracht, die das fehleranfällige Butterfly-Keyboard ablöste.

Nun steht ein neues Modell vor der Tür, das nicht nur ein neues Design, sondern wohl auch einen neuen Chip bekommen wird, der M1X ist wohl eine weiterentwickelte Version des M1 und kommt mit mehr CPU-Kernen, vor allem aber mit mehr Grafikkernen, Apfelpage.de berichtete. Das MacBook Pro 16 Zoll mit Intel-Innenleben wird derweil offenbar abverkauft. Das Modell ist in vielen Apple Stores in den USA nicht mehr zur Abholung erhältlich, wie der Journalist Mark Gurman von Bloomberg auf dem Kurznachrichtendienst Twitter anmerkt.

The 16-inch MacBook Pro (which if you’ve lost track still uses Intel and hasn’t been updated in *2* years) is showing unavailable for pick up at many Apple stores plus shipment delays. pic.twitter.com/vPpTLxXIUz

— Mark Gurman (@markgurman) October 11, 2021