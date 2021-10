Home Daybreak Apple Neue iPhone Fold-Gerüchte | teurer Heimkino-Sound im Test | Facebook verliert Vertrauen – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Das faltbare iPhone ist bis jetzt nur ein Traum technikbegeisterter Enthusiasten. Ob wir ein solches Modell jemals sehen werden, steht dahin, aber Apple mangelt es zumindest nicht an guten Ideen. Bei Facebook mangelt es indes an etwas ganz anderem: Vertrauen ist bei dem Netzwerk zuletzt buchstäblich knapp geworden. Damit willkommen zur Übersicht über die Themen vom Wochenende.

Apple ist bekanntlich schon lange nicht mehr an der Spitze der technischen Innovation, diesen Platz hat man bereitwillig Samsung und anderen Unternehmen überlassen, die mit ihren Falt-Smartphones schon seit Jahren das technisch machbare ausloten. Doch ganz kalt lässt Apple die Idee eines iPhone Fold auch nicht, was sich immer wieder an Patenten zeigt, die Apple zu diesem Thema eingereicht und erteilt bekommen hat. Eines davon haben wir für euch am Wochenende ein wenig zusammengefasst, hier gibt‘ die Infos.

Teures Heimkino-Setup vorgestellt

Das Nubert nuLine-Sound-Setup liefert einen Sound fürs eigene Heim, der wohl nur die anspruchsvollsten Anwender anspricht. Die Hardware ist teuer: 3.000 Euro muss der Käufer dafür auf den Tisch legen. Was er dafür bekommt, haben wir für euch für euch herausgefunden, hier geht’s zu unseren Eindrücken.

Facebook hatte schon wieder Probleme

Unter normalen Umständen wäre ein Ausfall einiger Dienst ein Internet eine geringfügige Unannehmlichkeit. Derzeit aber wird Facebook und seine Zuverlässigkeit mit höchster Aufmerksamkeit betrachtet. Der katastrophale Ausfall für sechs Stunden vor einigen Tagen hat das Vertrauen in die Dienste nachhaltig erschüttert. Da war sofort eine grundlegende Skepsis zurück, als die Zuckerberg-Anwendungen schon wieder mit Problemen ins Wochenende gingen. Nach zwei Stunden waren die Dienste zwar wieder online, aber die Nutzer werden sicher abermals über Alternativen nachgedacht haben.

Jailbreaker können nicht mehr zu iOS 15.0 zurück

Eine wenig interessante Meldung, wie uns schon mehrfach mitgeteilt wurde. Wer allerdings einen Jailbreak nutzt, findet sie möglicherweise interessanter: iOS 15.0 wird nicht mehr von Apple signiert.

Dafür habe ich soeben diesen Tag für euch signiert, ihr könnt mit dem Montag fortfahren.

