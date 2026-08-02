Blackmagic Camera 3.4 ist erschienen: das ist neu

Apple hat mit Final Cut Camera eine eigene Lösung für professionelle iPhone-Aufnahmen im Angebot – doch als Goldstandard unter Filmemachern gilt nach wie vor Blackmagic Camera. Die App bietet manuellen Zugriff auf ISO, Belichtung, Weißabgleich und vieles mehr, und wächst mit jedem Update ein Stück weiter in Richtung professioneller Broadcast-Umgebung. Mit Version 3.4 legt Blackmagic nun nach. Wir haben die Details.

Blackmagic Camera ist in Version 3.4 verfügbar

Bereits Version 3.3 markierte mit der Apple-Watch-Anbindung und der ATEM-Integration einen deutlichen Schritt nach vorn. Das nun vorliegende Update baut darauf auf: Die Begleit-App auf der Uhr bekommt zusätzliche Kamerabedienelemente, und eine neue Komplikation fürs Zifferblatt erlaubt den direkten Einstieg in die Kamerasteuerung – ohne Umweg über das App-Menü. Gerade wenn das iPhone hoch montiert oder anderweitig schwer erreichbar ist, macht das einen spürbaren Unterschied.

Für anspruchsvollere Produktionsabläufe bringt Version 3.4 eine REST-Schnittstelle mit, über die sich die App in eigene Steuerungslösungen und automatisierte Workflows einbinden lässt – ein Ansatz, den man aus dem klassischen Broadcast-Bereich von Blackmagic Design kennt. Ergänzend dazu kommt der neue Remote Camera Manager, der gespeicherte Kameralisten laden und mehrere iPhones oder iPads gleichzeitig verwalten kann. Wer mit Proxy-Dateien arbeitet, bekommt außerdem ein dediziertes Verwaltungswerkzeug: Der Proxy Clip Manager zeigt vorhandene Arbeitskopien auf einen Blick und erlaubt deren gezielte oder automatische Bereinigung. Anbei die Release-Notes:

Zusätzliche Kamerasteuerungen mit der Begleit-App für die Apple Watch

Apple Watch-Komplikation für den schnellen Zugriff auf die Begleit-App.

Unterstützung für die Fernsteuerung über die Blackmagic Camera REST-API.

Bei Verwendung externer Objektiveinstellungen werden die Fokussteuerungen nun gesperrt.

Zuordnung der Steuerelemente für Fokus und Zoom über die Zubehör-Einstellungen.

Unterstützung für den Remote Camera Manager.

Proxy-Clip-Manager zum Anzeigen und Verwalten von Proxy-Medien.

Optionen zum Löschen von Proxys beim Löschen von Medien.

Separate Live-Stream-Einstellungen für Router- und Zielauswahl.

Probleme mit der Frontkamera bei iPhone-17-Modellen behoben.

Problem bei der Aktualisierung der Spitzenwertanzeige bei erweitertem Histogramm behoben.

Problem mit dem Steuerungsbereich für die Bildrate in Fernsteuerungs-Workflows behoben.

Problem mit der Umkehrung der Stereo-Audiokanäle in bestimmten Szenarien behoben.

Unterstützung für die Aktualisierung von Einstellungen auf eine vorhandene Voreinstellung.

Allgemeine Verbesserungen der Leistung und Stabilität.

Komplett kostenfrei

Wie gewohnt ist Blackmagic Camera trotz ihres Funktionsumfangs vollständig kostenlos und werbefrei erhältlich. Voraussetzung ist ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 17 bzw. iPadOS 17.

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