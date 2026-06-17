Apple TV stellt Trailer zur Miniserie „Lucky“ bereit

Der Wettbewerb unter den Videostreamingdiensten ist hart und man kämpft mit allen Bandagen. Neben dem Aufsplitten einer Staffel hat sich auch die Miniserie als Werkzeug etabliert, und damit kommen wir zur limitierten Serie „Luck“ mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Die wird in wenigen Wochen laufen und der Streamingdienst hat nun den Trailer zur Verfügung gestellt.

Trailer soll Hype anheizen

„Lucky“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Marissa Stapley, der zur Auswahl von Reese’s Book Club gehört. Im Mittelpunkt steht ein Millionenraub, der gründlich schiefläuft: Anya Taylor-Joy spielt die Titelrolle Lucky, eine junge Betrügerin, die nach dem gescheiterten Coup plötzlich von zwei Seiten gejagt wird – vom FBI und von einem skrupellosen Verbrecherboss. Was bleibt, ist die Flucht. Jede Entscheidung kann die letzte sein. Der Trailer, der nun offiziell verfügbar ist, vermittelt genau diesen Grundton: wenig Spielraum, hoher Druck, permanenter Ausnahmezustand. Taylor-Joy, zuletzt in „Furiosa“ und der „Damengambit“-Adaption zu sehen, dürfte dieser Art von getriebener Figur einiges abgewinnen können.

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Taylor-Joy übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sie fungiert auch als ausführende Produzentin der Serie Ergänzt wird die Besetzung durch Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. und William Fichtner. Damit positioniert sich die Serie klar im Premiumsegment moderner Streaming-Produktionen.

Mitte Juli 2026 geht es los

Eine Miniserie läuft bei Apple als limitierte Serie und umfasst in diesem Fall sieben Folgen und wird Mitte Juli 2026 bei Apple TV an den Start gehen. Konkret laufen die ersten beiden Episoden am 15. Juli 2026 an, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 19. August 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.