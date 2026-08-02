Apple spendet für Waldbrand-Opfer in Südeuropa

Der Sommer meldet sich nun auch in Deutschland wieder zurück, in den Ländern Südeuropas herrschen schon seit einigen Wochen Temperaturen jenseits der 35°C, welche zu einem ernsten Problem führen: massive Waldbrände.Die Einsatzkräfte sind am Anschlag, die Kommunen müssen enorme finanzielle Belastungen stemmen und hier kündigt Apple nun Unterstützung an.

Südeuropa steht in Flammen

Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland und die Türkei kämpfen gegen Waldbrände, die durch anhaltende Trockenheit, Rekordhitze und starke Winde immer weiter um sich greifen. Rund 330.000 Menschen mussten auf dem Höhepunkt der Krise allein in Frankreich und Spanien ihre Häuser oder Ferienunterkünfte verlassen. Laut der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU waren bis zum 29. Juli 2026 bereits knapp 435.000 Hektar Land verbrannt – deutlich mehr als im langjährigen Durchschnitt. Die EU unterstützt die betroffenen Länder über ihren Katastrophenschutzmechanismus mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und zusätzlichen Einsatzkräften.

Cook kündigt finanzielle Unterstützung via 𝕏 an

Tim Cook wandte sich auf 𝕏 an die Öffentlichkeit, sprach den Evakuierten sein Mitgefühl aus und dankte den Feuerwehrleuten sowie allen Einsatzkräften für ihren Einsatz. Wer sich noch in Gefahrenzonen befindet, rief er ausdrücklich zur Vorsicht auf. Gleichzeitig kündigte er an, dass Apple die Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Regionen finanziell unterstützen werde.

Höhe der Spende unbekannt

Das Vorgehen ist für Cupertino nicht neu. Nach größeren Katastrophen kündigt der Konzern regelmäßig Unterstützung an – konkrete Beträge nennt Apple dabei traditionsgemäß nicht. Ergänzt wird das Engagement durch ein internes Mitarbeiterprogramm: Apple stockt private Spenden seiner Beschäftigten auf und honoriert ehrenamtliche Arbeitsstunden mit zusätzlichen Zahlungen an gemeinnützige Organisationen. Unterm Strich ein mehrstufiges Engagement – auch wenn die fehlende Transparenz bei den Summen einen Beigeschmack hinterlässt. Wie viel Apple diesmal konkret beisteuert, bleibt vorerst offen.