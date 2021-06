Home Apple Watch Neue Apple-Watch-Armbänder: „Internationale Kollektion“ erschienen

Auch bei Apple fiebert man den Olympischen Sommerspiele entgegen: Der Konzern hat nun eine sogenannte „Internationale Kollektion“ an Armbändern für die Apple Watch herausgebracht. Diese repräsentiert insgesamt 22 Länder der Welt.

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Sport Loops, wobei jedes Armband in den Farben eines bestimmten Landes erworben werden kann, wie Apple ausführt. Laut Apple seien die Armbänder entworfen worden, um „den unbeschreiblichen Elan und die Kampfbereitschaft aller Sportlerinnen und Sportler sowie Fans“ zu zelebrieren.

Die 22 Länder, in deren Farben die Armbänder erhältlich sind, sind Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Italien, Jamaica, Japan, Mexiko, die Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und die USA.

Neue Watch-Faces passend zu Armbändern

Nach Erwerb eines Armbands kann man zusätzlich ein Watch-Face downloaden, das ein Streifenmuster in den Farben des jeweiligen Landes zeigt, dessen Armband man erworben hat. Allerdings ist das entsprechende Watch-Face bislang noch nicht verfügbar und soll laut Apple erst „demnächst“ erscheinen.

Dann soll es jedoch sehr einfach sein, das jeweilige Watch-Face herunterzuladen. Denn die Verpackung des Armbands werde eine App-Clip-Funktionalität zum vereinfachten Download beinhalten.

Die Armbänder wiederum können bereits auf Apples Webseite bestellt werden. Dazu könnt ihr auf diesen Link (Affiliate-Link) klicken. Wie immer sind diese sowohl in der 40mm- als auch in der 44mm-Variante verfügbar. Der Preis beträgt 49€. Was haltet ihr von den neuen Zubehörartikeln?

