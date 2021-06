Home Betriebssystem iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 4 für Entwickler ist da

iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Damit rückt die Veröffentlichung dieses Updates für alle Nutzer ein Stückchen näher. Das kommende Update bringt kaum relevante Neuerungen für Nutzer, mit Ausnahme einer neuen Option für die Nutzung des Timers am HomePod.

Apple hat heute Abend iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Diese neue Beta folgt damit einige Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. Wenn die neue Testversion bei euch nochnicht angezeigt wird, geduldet euch noch einen kleinen Moment, da die neuen Betas wie üblich in Wellen ausgerollt wird.

Zum Start der Installation der neuen Beta muss das entsprechende Entwicklerprofil auf euren iPhones oder iPads installiert sein.

Die neue Beta adressiert keine bekannten Neuerungen oder Verbesserungen und konzentriert sich in der Hauptsache auf die Beseitigung von Fehlern und Problemen und die Verbesserung der allgemeinen Stabilität, Performance und Sicherheit.

Neue Option für Timer am HomePod

Die neue Aktualisierung bringt unter anderme die Möglichkeit für Nutzer, mehrere Timer am HomePod zu nutzen. Darüber hinaus ergänzt das Update die Anzeige der Luftqualität in der Wetter-App in weiteren Märkten wie den Niederlanden.

Die finale VErsion für alle Nutzer vo iOS 14.7 und iPadOS 14.7 wird in einigen Wochen erwartet.

