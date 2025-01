Home Apps Neue Apple App: iOS 18.3 deutet „Einladungen“ an

Neue Apple App: iOS 18.3 deutet „Einladungen“ an

iOS 18.3 befindet sich aktuell in der Betaphase. Entwickler können die Software in ihrer zweiten Version testen. Im Code sind nun Hinweise auf eine neue Anwendung aufgetaucht. Ob es sich dabei um eine eigenständige App oder eine Erweiterung bestehender Services handelt, wird sich zeigen.

Die Anwendung könnte „Einladungen“ heißen und soll private wie geschäftliche Termine und deren Zu- und Absagen verwalten. Erste Hinweise darauf gab es in iOS 18.2, diese wurden später allerdings entfernt. In iOS 18.3 sind sie wieder aufgetaucht, wie 9to5Mac entdeckt hat.

Kalender-Erweiterung oder eigene App?

Die Funktionen von „Einladungen“ sollen weit über die der bestehenden Kalender-App hinaus gehen. Möglich scheint aber auch eine Integration in Anwendungen wie iMessage und Mail. Außerdem soll „Invites“ – wie 9to5Mac die Codeschnipsel tauft – in die iCloud integriert und auch per Browser aufgerufen werden können.

iOS 18.3 wird im Frühjahr erwartet und bringt unter anderem die Integration von Staubsaugrobotern in den USA mit sich. Große Neuerungen für uns erwarten wir erst mit iOS 18.4 im April. Darin soll unter anderem Apple Intelligence nach Deutschland kommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.