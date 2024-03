Home Apple Apple rudert zurück: Web-Apps in der EU bleiben

Apple rudert zurück: Web-Apps in der EU bleiben

Web-Apps werden auch weiterhin in der EU am iPhone nutzbar sein. Apple reagierte auf Kritik von Entwicklern und Internetaktivisten und drohendem Druck aus Brüssel. An der Nutzung wird sich nichts ändern: Die Funktionalität wird mit iOS 17.4 in der finalen Version zurückkehren.

Web-Apps werden unter iOS 17.4 in Europa nicht vom iPhone verschwinden. Apple hatte das Aus der Homescreen-Anwendungen, die sich nicht nur am iPhone bei einigen Entwicklern und Nutzern großer Beliebtheit erfreuen, zuvor angekündigt und sie mit Sicherheitsbedenken in Verbindung gebracht, die man nun allerdings recht problemlos überwinden konnte.

Apple reagiert auf drohenden Ärger

Zwischenzeitlich hatten Entwickler und Netzaktivisten zunehmend lautstärkere Kritik an Apple geäußert und auch Petitionen zur Erhaltung der Web-App-Funktionalität gestartet. Zudem zeigte sich die EU interessiert an den Vorgängen und hatte eine Vorabbefragung einiger Entwickler eingeleitet, das zeigte Wirkung: Apple reagierte mit einem Update auf seiner Entwicklerseite und erklärte, an der Funktionalität der Homescreen-Apps werde sich unter iOS 17.4 nichts ändern, diese basierten auch weiterhin auf WebKit, womit sich auch an den Sicherheitsaspekten nichts ändert.

Eine Einschätzung

Progressive Web Apps sind kein Massenphänomen, haben aber ihre Daseinsberechtigung – und ihre Anhänger, wie sich nicht zuletzt auch anhand von Kommentaren von Apfelpage.de-Lesern gezeigt hat. Sie bilden eine Chance für Entwickler, mit kleinerem Budget und Aufwand wirkmächtige App-Erlebnisse zu entwickeln und ihr Einsatz kann flexibler gestaltet werden, als es mit nativen Apps möglich ist.

Die Funktionalität in Europa zu begrenzen, wie Apple es zeitweise vor hatte, wäre eine neuerliche, jedoch unnötige Belästigung von Nutzern und Dienstanbietern gewesen. Apple hat allerdings inzwischen gelernt, was aus einer Voruntersuchung, die die EU einleitet, am Ende einmal erwachsen kann, auch wenn es noch so lange dauert.

Der gefundene Kompromis, Web-Apps nur mit WebKit, dürfte für alle Seiten annehmbar sein, damit wird niemand schlechter gestellt als vorher. Was bleibt, ist die Frage: Warum war das Theater eigentlich nötig?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!