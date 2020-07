Neue App: Kommt Apple TV+ für Windows 10 und die Xbox?

Apple arbeitet möglicherweise an einer neuen App für Windows 10 und die Xbox One. Dabei könnte es sich etwa um eine App für die Nutzung von Apple TV+ handeln, hier haben es die Nutzer von Nicht-Apple-Geräten aktuell noch nicht sonderlich bequem.

Apple ist angeblich dabei, eine neue App zu entwickeln, die nicht für den Mac oder das iPhone bestimmt ist. Laut der Behauptung eines italienischen Blogs arbeitet man bei Apple daran, eine App zu schreiben, die im Microsoft Store erscheinen soll. Leider ist es damit mit den Details auch schon vorbei, zudem hat die Quelle keinen Klang, wenn es um Gerüchte und Spekulationen rund um Neuerungen bei Apple geht. Es gibt allerdings einige Anhaltspunkte, die begründete Spekulationen zulassen.

Kommt Apple TV+ auf die Xbox One?

Apple hat aktuell für Nutzer von Windows nur die alte iTunes-Anwendung im Angebot, mit der sich die diversen Dienste von Apple und der iCloud nutzen lassen – die meisten. Denn für die Nutzung von Apple TV+ sind die Nutzer von Windows aktuell noch auf die Browserversion angewiesen.

Zudem hatte Apple im vergangenen Jahr per Stellenausschreibung nach Softwareentwicklern gesucht, die Erfahrungen mit dem UWP von Microsoft haben, Apfelpage.de berichtete. Diese Plattformarchitektur wird für die Entwicklung von Apps für Windows 10, die Xbox One und HoloLens genutzt. So wäre es durchaus denkbar, dass Apple in Zukunft eine Apple TV+-App für Windows 10 und die Xbox One anbieten möchte, was sinnvoll wäre, möchte man Apple TV+ perspektivisch einem größeren Publikum schmackhaft machen.

