Neu: Affinity Photo unter iPadOS unterstützt nun Maus und Trackpad

Wer sich nicht mit Photoshop von Adobe anfreunden kann oder nicht länger auf die adaptierte Version für das iPad warten will, findet in Affinity Photo eine leistungsstarke Alternative. Wer oder was die App ist bzw. kann, müssen wir an dieser Stelle sicherlich nicht weiter erläutern. Trotzdem wollen wir euch auf das jüngste Update aufmerksam machen.

Version 1.8.4 bringt Support für Maus und Trackpad mit

Seit dem Wochenende hat der Entwickler Serif Labs nämlich das neueste Update für die iOS-Version von Affinity Photo eingestellt und spricht allgemein nur von Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Das finde ich etwas merkwürdig, da man das viel interessantere Feature schlicht unterschlagen hat: Ab sofort unterstützt Affinity Photo in Version 1.8.4 nämlich auch eine angeschlossene Maus bzw. ein Trackpad.

Beides pflegte Apple bekanntlich mit iOS 13.4 ein, wie wir hier bei Apfelpage.de berichteten, was durchaus zu einer verbesserten Bedienung führte. Und wo wir gerade schon dabei sind, auch für Affinity Designer steht ein Update bereit, auch hier wurde die Unterstützung für Maus und Trackpad hinzugefügt und ebenfalls findet man darüber nichts in den Release-Notes.

Nicht günstig, aber gut

Beide Programme können wir euch nur ans Herz legen, auch wenn sie mit rund 22,00€ nicht zu den kostengünstigsten Produktiv-Apps im iOS App Store zählen. Dafür handelt es sich allerdings auch um einen Einmalkauf und der Entwickler verzichtet auf das Abo-Modell:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!