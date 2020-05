Netflix säubert Kartei und spart inaktiven Kunden Geld fürs Abo

Netflix kündigt in Zukunft Konten, die die Kunden nicht nutzen. Was zunächst bitter klingt, schont den Geldbeutel. Bei Netflix sieht man die Maßnahme als Service am Kunden. Um gekündigt zu werden, muss das Konto mehr als ein Jahr nicht mehr genutzt worden sein.

Netflix will mit einer neuen Maßnahme eine gewisse Bereinigung seiner Nutzerstatistiken vornehmen. Der Streaminganbieter wird Konten kündigen, die von ihren Besitzern lange nicht mehr genutzt worden sind, erklärte das Unternehmen in einem Blog-Beitrag. Man wolle nicht, dass Kunden für ein Produkt bezahlen, das sie nicht verwendeten, erklärte Netflix. Der Hintergrund dieses Schrittes ist unklar, Netflix erhält keine Vorteile durch diese Bereinigung. Tatsächlich könnte man sogar einige hunderttausend Abonnenten verlieren.

Aktuell hat Netflix weltweit mehr als 180 Millionen Nutzer. Durch die Corona-Krise konnte das Unternehmen zwischenzeitlich profitieren, da viele Kunden ein gesteigertes Streamingbedürfnis entwickelt hatten.

So verläuft die Kündigung eines Abos

Netflix kündigt die Konten nicht ohne Vorankündigung: Langjährige Kunden werden nach einer Inaktivität von zwei Jahren angeschrieben und erhalten eine Push-Nachricht der Netflix-App. Ebenso verfährt Netflix mit Kunden, die ihr Abo neu abgeschlossen haben, es anschließend aber wenigstens ein Jahr nicht verwenden. Die Kunden müssen bestätigen, dass das Abo noch weiter erhalten bleiben soll, andernfalls wird es gekündigt. Es ist hier allerdings unklar, wie lange der Nutzer für diese Bestätigung Zeit hat. Damit sind die Nutzerdaten wie Merklisten und Profile aber noch nicht verloren. Sie bleiben auch ohne ein aktives Abo noch für zehn Monate erhalten. Wie es heißt, soll die neue Praxis ab Juni greifen.

