Nebo 4.1: Neue Gratis-Version eingeführt

8. Mai 2023

Dank des Apple Pencils lassen sich auf dem iPad spielend leicht handschriftliche Notizen verfassen. Dafür gibt es neben der Notizen-App von Apple eine Auswahl an diversen Drittanbieter-Applikationen. Viele kennen GoodNotes 5, doch auch Nebo ist einen Blick wert. Hier gibt es nun ein spannendes Update mit einem neuen Gratis-Modell.

Nebo 4.1 ist erschienen

Nebo bietet eine richtig solide Handschrifterkennung ab, mit der sich die Handschrift in Computerschrift transkribieren lässt. In Version 4.1 nimmt der Entwickler nun eine wichtige Veränderung vor. Die App lässt sich nach wie vor kostenfrei nutzen, monatlich lassen sich jedoch nur noch 5 Seiten anlegen. Ferner bleiben die bisher bekannten Funktionen in der neuen Gratisversion weiter erhalten. Dazu zählen:

PDF-Import und -Export

Suche

Wörterbuch

Export nach Word

Teilen über einen Weblink und mehr …

Es ist sicherlich damit zu rechnen, dass kommende Funktionen nur für Kunden bereitsteht, welche die App käuflich erworben haben.

Abo-Modell wird vorerst eine Absage erteilt

Wer seine Notizen via iCloud teilen oder mehr Seiten anlegen möchte, muss Nebo käuflich erwerben. Der betrug zuletzt einmalig 4,99 Euro. Nach aktuellem Stand der Dinge soll sich dies zunächst ändern, dem Trend der Abos erteilt man eine Absage – vorerst. Übrigens, die App lässt sich auch einem Mac installieren, sofern es sich um ein Modell mit Apple Silicon handelt.

