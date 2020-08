Nächster Anlauf: Apple Online Store soll in Indien nächsten Monat starten

Apple wird wohl bald tatsächlich den Direktvertrieb eigener Produkte in Indien aufnehmen. Dies sollte eigentlich schon vor Jahren geschehen, doch aufgrund verschiedener Restriktionen der indischen Regierung verzögerte sich der Marktstart des eigenen Stores in dem Land immer wieder.

Apple wird wohl bald in Indien mit dem eigenen Store an den Start gehen. Wie aktuell die Agentur Bloomberg berichtet, ist im kommenden Monat mit dem Start des Apple Online Store in Indien zu rechnen. Dieser Schritt war bereits bedeutend früher geplant gewesen, die indische Regierung macht allerdings für alle ausländischen Unternehmen strenge Auflagen, die in Indien aktiv werden wollen.

So ist es unter anderem erforderlich, wenigstens 30% aller Komponenten oder die im Land verkauften Produkte auch im Land zu fertigen. Apple hatte zuletzt massive Anstrengungen unternommen, diesen Vorgaben entsprechen zu können, so weiten die Fertiger Foxconn und Wistron ihre Fabrikation in Indien immer weiter aus, Apfelpage.de berichtete.

Seit kurzem wird etwa auch das iPhone SE 2020 in Indien gefertigt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Ebenso nimmt der Fertiger Pegatron die Produktion im Land auf.

Erster physischer Apple Store soll nächstes Jahr öffnen

Unterdessen gehen die Vorplanungen für die ersten physischen Apple Stores in Indien weiter. Ein erstes Ladengeschäft soll 2021 in Mumbai eröffnet werden. Ein zweiter Retail Store im Herzen von Bangalore, unweit des Minsk Square, soll ebenfalls bereits in Planung sein.

Bis jetzt hatte Apple seine Produkte in Indien nur über ein Netzwerk unabhängiger Wiederverkäufer vertreiben können. Der indische Markt mit seinen 1,3 Milliarden Menschen ist potenziell ergiebig für Apple, zum Problem werden die hohen Preise, die das indische Durchschnittseinkommen deutlich überfordern. Apple reagierte schließlich mit einer Reihe von Preissenkungen der eigenen Produkte und Dienste – mit Erfolg, der Marktanteil des iPhones und auch des Mac steigt – wenn auch auf niedrigem Niveau – zuletzt kräftig an.

