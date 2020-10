Nachgereicht: Meross bringt zwei neue HomeKit-Lampen

Kaum ein anderer Produzent von HomeKit-Hardware hat in kurzer Zeit solch ein Produktportfolio aus dem Boden gestampft wie Meross. Und nun kommen auch noch zwei neue Leuchtmittel dazu.

Zwei neue Leuchtmittel von Meross

Neben Steckdosen und diversen Schaltern bietet der Hersteller jetzt auch Leuchtmittel an und rundet damit sein Portfolio an HomeKit-fähigen Produkten ab. Dazu gibt es ab sofort neben einem Nachtlicht ein Leuchtmittel mit E27-Fassung zu kaufen, mit dem wir starten wollen.

Neben besagter E27-Fassung bietet das Leuchtmittel dank LED ein Farbspektrum von insgesamt 16 Mio. Farben, wobei die Leuchtkraft mit 810 Lumen angegeben ist. Das entspricht einer herkömmlichen 60 Watt Glühbirne.

Die Farbtemperatur für weißes Licht kann dabei von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin variiert werden, was ordentlich ist. Die Einbindung in HomeKit erfolgt via WLAN im 2,4 GHz Frequenzband, weshalb Befehle und Schaltzeiten recht zügig ausfallen dürften. Dank HomeKit-Zertifizierung lässt sich die Lampe nativ in HomeKit integrieren und via Siri steuern, die App des Herstellers ist also dafür nicht notwendig.

Für eventuelle Firmwareupdates des Leuchtmittels kommt ihr allerdings nicht um die App herum, das liegt aber an HomeKit. Unschön ist hierbei nur, dass Meross einen Accountzwang voraussetzt und die Daten aus der App sammelt und auswertet.

Auch ein Nachtlicht wird angeboten

Parallel zu dem neuen Leuchtmittel bietet Meross nun auch ein Nachtlicht an, welches in direkter Konkurrenz zu dem Produkt von Yeelight steht.

Ausgestattet mit einer LED lassen sich sieben einzelne Farbtöne darstellen, die Einbindung in HomeKit erfolgt ebenfalls über WLAN und gesteuert werden kann das Nachtlicht über Siri. Das ist insofern wichtig, da das Nachtlicht keine Tasten zur Steuerung besitzt. Auch hier muss die App für eventuelle Firmwareupdates genutzt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich sind auch die beiden neuen Produkte im unteren Bereich anzusiedeln, was keinesfalls schlecht gemeint ist. Die Glühbirne kostet regulär 19,99€, lässt sich im Doppelpack aber mittels 15%-Rabattcode zur Einführung, aktivierter direkt auf der Produktseite auf knapp 14,00€ pro Glühbirne reduzieren:

Die Lampe ist auf Lager und wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Werktage ausgeliefert, eventuell sinkt der Preis noch einmal während der Prime Days. Daraus sollte man sich allerdings nicht zu sehr versteifen.

Das Nachtlicht von Meross ist derzeitig vergriffen, aber wir wollen es euch nicht vorenthalten. Hierfür berechnet Meross 35,99€, was deutlich unter dem Wettbewerb wie beispielsweise von Yeelight ist:

