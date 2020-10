TestFlight: Spotify mit Widgets in Beta-Version

n einer neuen Beta-Version von Spotify liefert der schwedische Musikstreaming-Dienst nun auch Widgets für iOS 14. Bisher ist das Angebot allerdings noch dürftig.

Mit der App-Version 8.5.80 liefert der schwedische Streamingdienst Spotify in einer ersten nun zwei Widgets für iOS 14 aus. Die beiden Versionen zeigen dabei allerdings nur die zuletzt bzw. die vier zuletzt gehörten Playlists an. Wer sich also erhofft hat Spotify künftig per Widget steuern zu können, wird (aktuell noch) enttäuscht.

Auf der Internetplattform Reddit gab es bereits zum Start von iOS 14 diverse Konzepte für Widgets der Spotify-App – unter anderem auch ein „Now Playing“-Widget, welches – wenn es nach mir geht, gerne seinen Weg auf mein iPhone finden darf.

Wer sich die künftigen Beta-Versionen von Spotify genauer ansehen möchte, kann über folgenden TestFlight-Link dem Programm beitreten. Aktuell ist das Kontingent von 10.000 Nutzern allerdings ausgeschöpft und die Einladung blockiert.

Wie seht ihr die Widgets (bisher verfügbaren) Widgets von Spotify für iOS? Top oder Flop? Und seid ihr eher Apple Music`- oder Spotify-Nutzer? Letztere finden hier für 99 Euro einen 12 Monatsgutscheincode bei Amazon.

