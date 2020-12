Home Apps Nachgereicht: Disney bringt neue Inhalte, erhöht aber die Preise

Nachgereicht: Disney bringt neue Inhalte, erhöht aber die Preise

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand bei Disney der sogenannte Investor Day statt. Im Rahmen dieses Treffens gab es einige spannende Ankündigungen, die wir hier für euch noch einmal zusammenfassen. Spoiler: Es wird einen ganzen Schwung an neuen Serien geben.

Ein neuer Channel und ein Schwung neuer Serien

Ab kommendem Jahr werden wir bei Disney+ einen neuen Channel sehen, der sich in der Startoberfläche als sechster Reiter zeigen wird. Dieser hört auf den Namen „Star“ und soll dort die Inhalte bündeln, die für Erwachsene bestimmt sind. Doch wer hier an Schlüpfriges denkt, sollte diesen Gedanken schnell beiseite schieben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass hier die Inhalte mit einer FSK-18-Freigabe landen werden. Passend dazu kündigte man beispielsweise einen neuen Teil der Alien-Reihe an. Auch der neue Deadpool 3 könnte dort zu finden sein.

Die Ankündigung ist deshalb bemerkenswert, da Disney sonst peinlich genau darauf bedacht ist, alle Inhalte jugendfrei zu gestalten. Doch man scheint eingesehen zu haben, dass man sich hier den gegebenen Marktbedingungen anpassen muss. Mit Sicherheit ist aber davon auszugehen, dass Disney+ hier Vorkehrungen treffen wird, damit nicht versehentlich Jugendliche oder Kinder auf diesen Channel zugreifen können. Dazu passt es, dass die Kinder- und Jugenschutzfunktion im kommenden Jahr deutlich ausgebaut werden soll. Viel wichtiger sind aber neue Inhalte und hier wird nicht gekleckert.

Star Wars und Marvel

Alle Serienfans werden in den nächsten zwei Jahren vor allem bei Disney auf ihre Kosten kommen. Dazu orientiert sich die Firma an seinen beiden Franchises Star Wars und MCU: Für beide hat man einen Schwung an neuen Serien und Filmen angekündigt.

Neben der dritten und einer vierten Staffel von „The Mandalorian“ kündigte man unter anderem „Ashoka“ mit Rosario Dawson, „Ranger of the New Empire“ sowie „Star Wars – Clone Wars: The Bad Batch“ gleich mehrere neue Serien an, die teils innerhalb bestehender Handlungsstränge spielen, teils an bekannte Handlungssträngen anschließen.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 — Disney (@Disney) December 10, 2020

Zudem darf Hayden Christensen sein Comeback in der Serie „OBI-WAN-KENOBI“ feiern, die rund zehn Jahre nach den Ereignissen aus „Die Rache der Sith“ einsetzt.

Bei Marvel dürfen wir uns anderem auf „Falcon and the Winter Soldier“ freuen. BlackHawk bekommt seine eigene Serie, dazu dürfte Black Widow nächstes Jahr starten. Besonders gespannt darf man auf WandaVision sein, wobei der Trailer einen Mix aus Pleasentville und The Truman Show verspricht:

Es gibt auch schlechte Nachrichten

Angesichts der Inhalte und der Funktionen (bis zu 4 Streams gleichzeitig in 4k, mit Dolby Vision und Dolby Atmos) sowie der Fülle an neuen Inhalten war es klar, dass Disney den extrem günstigen Preis von 6,99€ nicht auf Dauer halten kann. Doch der Preisanstieg ist dann doch etwas überraschend: Ab dem 23. Februar 2021 kostet Disney+ monatlich 8,66€ und somit 2,00 Euro mehr als bisher. Das klingt erstmal wenig, entspricht in absoluten Zahlen einer satten Steiergung von knapp 29%. Das Jahresabo verteuert sich um 20,00€ und kostet somit statt 69,99€ dann 89,99€

Disney verspricht aber, innerhalb der laufenden Rechnungsperiode keine Anpassungen am Preis vorzunehmen und diese erst zum nächsten Abrechnungstermin umzustellen. Eine Besonderheit in Deutschland stellt aber die Telekom da: Hier können Kunden im Rahmen der Exklusivvermarktung in den Magentatarifen Disney+ für monatlich 5,00€ dazu buchen. Auf konkrete Nachfrage von uns bestätigte der Bonner Kommunikationskonzern auch nach der Preiserhöhung – Stand heute – an den 5€ festhalten zu wollen:

Die neuen Inhalte gelten selbstverständlich auch für alle Kunden, die Disney+ über die Telekom gebucht haben, in gleichem Umfang. Eine Preiserhöhung ist aktuell nicht bekannt, also gehe ich davon aus, dass es so bleibt. LG Sven W. — Telekom hilft (@Telekom_hilft) December 11, 2020

Andererseits muss man festhalten, dass Disney sich mit der Preiserhöhung dem Wettbewerb anpasst. Sowohl Netflix als auch Spotify haben schon indirekt eine Erhöhung der monatlichen Preise für ihre Dienste im kommenden Jahr angekündigt. Wie dem auch sei, an Unterhaltung dürfte es 2021 nicht mangeln und die Krise der Kinobranche weiter verschärfen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!