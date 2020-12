Home Apple Gewinnspiel + Kommentar: Meine Geschichte des iPhone-Designs

Dieses Jahr ging mein Traum endlich in Erfüllung: Nachdem Apple bereits das iPad Pro mit der kantigen Designsprache ausgestattet hatte, war es mit den iPhone-12-Modellen nun auch soweit. Was das für mich und die Auswahl meiner Schutzhüllen bedeutet, erfahrt Ihr in diesem Kommentar.

Und wer durchliest kann am Ende auch was gewinnen! :)

Die Auswahl der Schutzhüllen

Im iPhone-Lager gibt es quasi zwei Parteien: Die einen statten ihr Gerät sofort nach dem Auspacken mit einer Hülle aus. Die anderen würden im Leben nicht daran denken, ihr Handy mit so etwas zu verschandeln. Ich gehöre definitiv zum paranoiden Hardcore-Lager. Eine Hülle ist neben einer Elektronikversicherung Pflicht (Don’t judge me…). Allerdings nutze ich diesen Tick, um bei der Hüllenauswahl meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Oft habe ich Euch schon ganz besondere Cases vorgestellt, zum Beispiel die von Alkoto (zum Artikel). Doch eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Ihr fragt Euch, was ich damit meine?

Mein iPhone 4S und 5S habe ich nur sehr selten mit einer umschließenden Hülle verwendet – zu geil war das Design. Stattdessen kamen vorne und hinten Schutzfolien drauf und den Rahmen umschloss ein dünnes Bumper-Case aus durchsichtigem Silikon. Ich habe es geliebt! Doch mit dem iPhone 6 war damit Schluss. Da Rahmen und Rückseite ab diesem Zeitpunkt eine „Einheit“ bildeten, kamen nurmehr komplette Hüllen auf’s Gerät – alles andere fand ich todeshässlich. Zudem wurden allmählich Panzerglasfolien populär, welche meine dünnen Plastikfolien abgelöst haben. Obwohl mit dem iPhone X die Rückseite und der Rand optisch und material wieder abgesetzt wurden, blieb ich bei normalen Schutzhüllen – alles andere wäre mir zuwider gewesen.

Ein Bumper-Case finden? Nicht in 2020!

Doch seit diesem Herbst besitze ich ein iPhone 12 Pro – und nicht nur das: Ich besitze endlich wieder ein iPhone mit eckigem Rahmen und angeblich stabilerem Displayglas. Deshalb war für mich klar, dass ich zu meiner geliebten Bumper-Schutzfolien-Kombi zurückkehren werde. Doch das gestaltete sich schwerer als gedacht. Als ich stinknormale Silikon-Bumper und Plastikschutzfolien shoppen wollte, bemerkte ich, dass es diese Produktkategorien wohl gar nicht mehr wirklich gibt. Mir wurden lediglich komplette Hüllen und Panzergläser angezeigt.

Bei einem deutschen Online-Shop wurde ich zwar fündig und kaufte normale Folien. Meine Bestellung stornierte ich aber, da der Verkäufer selbst nach vier Wochen keine Ware ausliefern konnte. Anscheinend hat China-Bude XY nicht liefern können – zu schade aber auch. Einen Bumper aus Silikon fand ich dagegen nirgends.

Mit Rhinoshield ans Ziel

Nach weiteren Stunden der Suche wurde ich zufällig bei unseren alten Freunden von Rhinoshield fündig. Zwar bieten auch sie keinen durchsichtigen Gummi-Bumper an, dafür aber den CrashGuard NX – ein Bumper-Case, das ich völlig individuell anpassen kann und dessen enorme Schutzwirkung ich bereits mehrmals testen konnte. Zu meinem Glück hatte das Rhinoshield-Sortiment sogar die geliebten, schön dünnen Schutzfolien aus Plastik.

Das Ende vom Lied: Nach Jahren des Wartens konnte ich mein iPhone wieder mit Bumper und Schutzfolien ausstatten. Das Gute ist, dass ich von den Rhinoshield-Produkten überzeugt bin und weiß, dass sie mein Handy zuverlässig schützen werden.

Nichtsdestotrotz gibt es zwei kleine Wermutstropfen:

Einerseits besteht die Rückseite des iPhone 12 Pro (Max) aus mattem Glas. Das hat zur Folge, dass die Schutzfolie darauf nur bedingt gut hält. Das ist aber Apples „Schuld“. Andererseits habe ich immer noch keinen durchsichtigen Bumper. Aber man weiß ja nie, vielleicht veröffentlicht Rhinoshield irgendwann eine „Apfelpage Signature Edition“ aus transparentem Material.

Gewinnspiel

Damit auch Ihr von den tollen Produkten von Rhinoshield profitieren könnt, verlosen wir insgesamt drei CrashGuard NX für das 6,1-Zoll-große iPhone 12 (Pro).

Schreibt uns einfach einen netten Kommentar und Ihr seid im Lostopf.

Den Gewinner ziehen wir am 20. Dezember.

Doch dieses Mal gewinnen alle!

Denn Rhinoshield gewährt Euch mit dem Code ApfelAdvent einen Rabatt von 15% auf das gesamte Sortiment. Dieser Discount gilt bis zum 31.12.2020 um 23:55.

