Zahlreiche ANKER Hub & Charging | Smart Home und Audio Produkte bis zu 50 % günstiger

Zum Start in die neue Woche hat ANKER mal wieder den Rotstift angesetzt und zahlreiche Produkte aus den Kategorien Hub & Charging, Smart Home und Audio um bis zu 50 % reduziert. So ist heute beispielsweise das fünfteilige eufy Security Sicherheitspakets 40 € einsparen. Natürlich hat Amazon im Rahmen der Last Minute Angebote noch weiterer Produkte reduziert. Beim Kauf des 65 Zoll großen Sony Bravia lassen sich aktuell 400 € einsparen. Klickt euch einfach mal durch ;).

Hub & Charging Produkte bis zu 50 % reduziert

PowerExpand+ 5-in-1 USB-C Ethernet Hub -15 %

Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C Ethernet Hub, Adapter mit 4K USB-C auf HDMI, Ethernet-Eingang, 3 USB 3.0 Ports, für MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook, und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 33,99 EUR



PowerExpand 6-in-1 USB-C Ethernet Adapter -25 %

Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C Ethernet Adapter, PD Ethernet Hub, 65 PD, 4K HDMI, 1Gbps Ethernet, USB-C Daten, 2 USB 3.0 Datenports, kompatibel mit MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, XPS

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 34,49 EUR



PowerExpand 8-in-1 USB-C Hub -15 %

Anker 8-in-1 USB-C Hub, PowerExpand USB-C Adapter, 100W Power Delivery, 4K 60Hz HDMI, 10Gbps USB-C & 2 USB-A Datenports, Ethernet-Port, microSD & SD Speicherkartenleser, für MacBook Pro und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 50,99 EUR



Anker 60W 7-Port USB 3.0 Datenhub -17 %

Anker 60W 7-Port USB 3.0 Datenhub mit 3 PowerIQ Ladeports für iPhone, iPad, Samsung, Motorola, HTC, und weitere

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 38,24 EUR



Anker Vertikale Maus -21%

Anker Vertikale Maus Vertical Ergonomic Optical Mouse - USB Kabel Kompatibel, Rechtshänder, Komfort & Stamm Elimination am Hand & Gelenk, 1000/ 1600 DPI, 5 Tasten

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 12,74 EUR



PowerPort Solar Ladegerät 21W -23%

Anker PowerPort Solar Ladegerät 21W 2-Port, USB Solarladegerät für iPhone 7 / 7s / 6s / 6, iPad Air 2 / Mini 3, Galaxy S7 / S6 / S6 Edge und Tablet, Kamera usw.

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 46,19 EUR



PowerDrive 2 Auto Ladegerät 24W -50 %

Anker PowerDrive 2 Auto Ladegerät 24W / 4.8A 2-Port USB Kfz Ladegerät Power IQ für iPhone XS/XS Max/XR/X/8/7/ iPad Pro/Air 2 /Mini, Note 5/4, LG, Nexus, HTC/Galaxy S7 / S7 Edge, Powerbank und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 3,99 EUR



Smarthome Produkte bis zu 25 % reduziert

eufy Security 5-teiliges Set -25 %

eufy Security 5-teiliges Smart Home Set, Sicherheitssystem mit Bewegungssensor, 2 Diebstahl-Sensoren, Alarmsystem, mit App, kompatibel mit eufyCam, Steuert andere HomeBase Überwachungsgeräte

Hersteller: Eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: EufyPreis bei amazon* : 134,99 EUR



Nebula Cosmos Max 4K -25 %

Anker NEBULA Cosmos Max 4K Beamer, Projektor mit 1500 ANSI Lumen, Android TV 9.0, Dolby Digital Plus, HDR10, HLG

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 1.049,99 EUR



Nebula Astro -21 %

NEBULA Astro Mini-Beamer, Kleiner Projektor, ideal für Kinder, mit 100 ANSI Lumen, Android 7.1, Starke 2,5 Std Akkuleistung

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 219,99 EUR



eufy HomeVac S11 Infinity -20 %

eufy by Anker, HomeVac S11 Infinity, kabelloser Stabstaubsauger, federleicht & kompakt, 120AW Saugkraft, Abnehmbarer Akku, ideal für Teppiche und Hartböden

Hersteller: eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: eufyPreis bei amazon* : 239,99 EUR



eufyCam 2C Sicherheitssystem -20 %

eufy Security eufyCam 2C, kabelloses Sicherheitssystem, 180 Tage Akkuleistung, HD 1080p, IP67 wetterfest, Nachtsicht, Kompatibel mit HomeKit, Doppel-Kamera-Set, ohne monatliche Gebühren

Hersteller: eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: eufyPreis bei amazon* : 191,81 EUR



zusätzliche Sicherheitskamera -15 %

eufy Security eufyCam 2C, zusätzliche kabellose Sicherheitskamera, für HomeBase 2, 180 Tage Akkulaufzeit, HD Übertragung mit 1080p, ohne monatliche Gebühren

Hersteller: Eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: EufyPreis bei amazon* : 84,99 EUR



Audio bis zu 31 % günstiger

Soundcore Motion+ -30 %

Soundcore Motion+ Bluetooth Lautsprecher mit Hi-Res 30W Audio, BassUp Technologie, zugehöriger App, Flexibler EQ, 12 Stunden Akkulaufzeit, IPX7 Wasserschutzklasse (Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 69,98 EUR



Soundcore Life Q30 -25 %

Soundcore by Anker Life Q30 Bluetooth-Kopfhörer mit Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi, Hi-Res Sound, EQ regulierbar in App, 40h Akkuleistung, bequemer Halt, Verbindung von 2 Geräten

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 59,99 EUR



Soundcore Liberty 2 Pro -31 %

Anker Soundcore Liberty 2 Pro, True Wireless In-Ear Kopfhörer, Bluetooth Ohrhörer, Astria Coaxial Acoustic Architecture, 32 Std Akku, personalisierter EQ, HearID, kabelloses Laden(Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 89,99 EUR



Sony Fernseher

Sony KD- Bravia 65 Zoll -33 %

Beim Kauf des 4K Ultra HD Smart TV könnt ihr aktuell 400 € einsparen.

Sony KD-65XH8096 Bravia 164 cm (65 Zoll) Fernseher (Android TV, LED, 4K Ultra HD (UHD), High Dynamic Range (HDR), Smart TV, Sprachfernbedienung, 2020 Modell) Schwarz

Hersteller: Sony

Preis bei amazon* : Hersteller: SonyPreis bei amazon* : 799,00 EUR



Lautsprecher bis zu 40 % günstiger

JAYS Multiroom s-Living One -40 %

Das JAYS Multiroom Bluetooth Lautsprecher System – s-Living One ist aktuell um 99,01 € im Preis reduziert.

JAYS Multiroom Bluetooth Lautsprecher System – s-Living One Weiß WLAN Speaker für Musik, TV und Stream

Hersteller: JAYS

Preis bei amazon* : Hersteller: JAYSPreis bei amazon* : 149,99 EUR



Polk Audio T30 Center -34 %

Polk Audio T30 Center Lautsprecher, HiFi Lautsprecher für Musik und Heimkino Sound, 20 - 100 Watt, 8 Ohm, 55Hz – 24kHz

Hersteller: Polk Audio

Preis bei amazon* : Hersteller: Polk AudioPreis bei amazon* : 99,00 EUR



Polk Audio Command Bar -28 %

Polk Audio Command Bar Soundbar System mit Subwoofer, Amazon Alexa Sprachsteuerung, HDMI ARC, 4K, Multiroom, Dolby Surround Sound, DTS

Hersteller: Polk Audio

Preis bei amazon* : Hersteller: Polk AudioPreis bei amazon* : 289,00 EUR



-----

