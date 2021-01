Home Apps Nachgereicht: Disney bietet mit Star bald neuen Channel

Wenn 2020 das Jahr für HomeKit war, könnte 2021 das Jahr der Streamingdienste werden. Speziell Disney+ steht hierbei im Fokus, will man neben einer Preiserhöhung auch einen ganzen Schwung an neuen Serien für Star Wars an den Mann bringen. Doch dies wird alleine nicht ausreichen, um die Zuschauer bei der Stange zu halten. Dementsprechend verwundert die folgende Meldung eher weniger.

Mit Star kommt ein neuer Channel

Wie auf dem „Investor Day“ bereits angekündigt, bekommt Disney+ einen neuen Channel. Dieser hört auf den Namen „Star“ und soll sich als sechster Reiter auf der Startoberfläche einfügen. Dahinter sollen sich Hunderte von neuen Inhalten befinden, wenngleich Disney hier wenig Konkretes verraten wollte. Primär soll es sich aber um ein Angebot für Erwachsene handeln, was die FSK-Freigaben betritt. Man spricht lediglich von Crime, Action und auch Horror – also alles recht vage gehalten.

Verfügbarkeit

Laut Pressemitteilung soll der neue Channel ab dem 23. Februar, zeitgleich mit der Preiserhöhung, verfügbar sein. Wir erinnern uns: Der monatliche Preis steigt von 6,99€ auf 8,99€ an, das Jahresabo kostet ab dann 89,99€ statt bisher 69,99€. Interessant hierbei, die Telekom will den Preis bei den bisherigen 5,00€ pro Monat beibehalten.

