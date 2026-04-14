Nach zwei Monaten: Apple aktualisiert Photomator

Im Februar stellte Cupertino das Apple Creator Studio vor und brachte damit unter anderem Pixelmator Pro auf das iPad und pflegt für den Mac zwei Versionen. Photomator indes ist nicht Teil dieses Softwarebundles, darf sich aber nach rund zwei Monaten über ein erstes Update freuen.

Photomator 3.4.14 ist verfügbar

Die neueste Aktualisierung von Photomator bringt erweiterte Unterstützung für professionelle Kameras: Komprimierte RAW-Dateien der Sony Alpha ILCE-7M5 sowie der FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF werden nun vollständig erkannt. Zudem lassen sich High-Efficiency-Bilder (HE) und HE*-Star-RAWs der Nikon Z5II und Nikon Z50II effizient verarbeiten. Auch RAW-Aufnahmen der Panasonic LUMIX DC-S1RM2 im „Hohe Auflösung“-Modus können ab sofort problemlos geöffnet und bearbeitet werden.

Abo nun favorisiert

Auch Photomator lässt sich als Einmalkauf erwerben, kostet jedoch satte 149,99 Euro. Für den Umstieg gibt es für alle Bestandskunden, die ehemals Pixelmator Photo vor Mitte August 2022 und der damaligen Einführung des Abos gekauft haben, ein Sonderangebot in Höhe von 79,99 Euro. Der Entwickler favorisiert aber eher das Abo-Modell, welches auch Apple besser gefällt. Hier gibt es zwei Optionen:

monatlich für 8,99 Euro

jährlich für 39,99 Euro

-> Photomator laden (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!